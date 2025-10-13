Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Небольшие дожди пройдут в большинстве областей. Осадков избежит только южная часть.

Украину накроют похолодание и дожди / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Во вторник, 14 октября, в Украину придёт значительное похолодание. Об этом заявила в своем Телеграм-канале синоптик Наталка Диденко.

Погода 14 октября в Украине

По ее данным, ближайшей ночью ожидается всего +2...+6 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +6...+10 градусов. Теплее будет только на востоке и в центре (+8...+12°C), а на юге - до +12...+16°C.

Небольшие дожди пройдут в большинстве областей. Осадков избежит только южная часть. На севере возможны небольшие дожди.

Погода 14 октября в Киеве

В столице 14 октября будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью прогнозируется всего +2...+4 градуса, а днём температура едва достигнет +8 градусов.

Наталка Диденко призвала, несмотря на холодные дожди, туман и низкую температуру, помнить об осенней красоте - жёлтой листве, рябине, калине и пушистых котах. Синоптик подчеркнула, что до зимы ещё далеко, и предложила "перекрыть тёплым общением низкую среднесуточную температуру воздуха".

Погода в Украине 14 октября будет местами дождливой и пасмурной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +5°…+3°. Средняя температура днем составит +7°…+9°.

Погода в Украине - последние новости

Погода в Украине в течение недели, 13-19 октября, будет спокойной. В то же время ожидаются небольшие дожди и туман. В последующие дни не будет резких температурных колебаний. Небольшие дожди в разных регионах Украины будут вызваны малоактивными атмосферными фронтами.

Погода в Украине 13 октября будет местами дождливой и ветреной. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях - І уровень опасности. Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы 0-3°.

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури. Эта "красная" буря затянулась на недели.

