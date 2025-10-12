Укр
Читать на украинском
Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2025, 06:34
Эта магнитная буря достаточно сильная и может серьезно повлиять на ваше самочувствие.
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури. Эта "красная" буря затянулась на недели. Об этом сообщает meteoagent.

В последнее время самая большая вспышка была 7 октября. Тогда её мощность выросла до 6-ти баллов. После этого она опустилась на один день и продержалась на таком уровне до 11 октября включительно. На протяжении дней сила бури колебалась, опускаясь до четырех баллов.

видео дня

Ожидается, что 12 октября мощность магнитной бури также будет на уровне 5 баллов. На следующий день магнитная буря станет немного слабее - 4-балльной. 14 октября буря опустится почти до трех баллов.

Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса В и С. Сообщается, что 12 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 28 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

