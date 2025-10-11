Укр
Читать на украинском
Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2025, 19:45
Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 12 октября
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине 12 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 11-12 октября в большинстве областей будут дожди, туман и морось. Температура воздуха будет прохладной в субботу. Днем температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. В воскресенье будет немного теплее - 13-18 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: ventusky

Погода 12 октября

В Украине 12 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на западе и юге страны. В Карпатах будет туман. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, на юге страны и Закарпатье 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 12 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +7...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +9...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: meteoprog

Погода 12 октября в Киеве

В Киеве 12 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

