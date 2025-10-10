Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

В некоторых областях температура может подняться до +18 градусов.

Прогноз погоды на 11 и 12 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине 11-12 октября порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди. Об этом сказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, значительная часть континентальной Европы находится и будет находиться под влиянием масштабного антициклона поэтому и осадков в зоне его влияния не будет. Но восточная часть Европы, ее север как раз окажутся в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов. Такая же ситуация будет наблюдаться и в Украине в ближайшие дни.

Движение циклонов / фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине на выходных

Синоптик добавила, что 11-12 октября в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или морось, или туманы, или просто плотная облачность.

Прохладно или холодно будет в субботу, днем +8...+13 градусов, на несколько градусов выше на юге и юго-востоке.

Погода в Украине 11 октября / фото: meteoprog

Диденко отметила, что в воскресенье немного потеплеет. В течение дня ожидается +13...+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке +14...+18 градусов.

"Если у вас случатся солнечные прояснения, делитесь солнечными фотографиями", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 12 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве суббота и воскресенье будут преимущественно облачными, периодически может выпадать дождь. Но вероятность дождя в воскресенье уже будет меньше.

12 октября, в столице будет немного теплее, до +14 градусов. А в субботу в течение дня +10...+12 градусов.

"Временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер", - подчеркнула Диденко.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Накроет ли Украину "бабье лето"

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в третьей декаде октября возможно потепление.

Она подчеркнула, что осень только сейчас началась, поэтому колебания температуры все еще могут быть.

"Надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем", - подчеркнула Птуха.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Диденко ранее говорила, что в пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов. В стране ожидается холодная или прохладная погода.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение выходных, 11 и 12 октября, будет облачной с небольшими дождями. По его словам, в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

