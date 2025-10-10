Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

Вы узнаете:
- Какой будет погода в субботу и воскресенье
- Когда в Украине немного потеплеет
Погода в Украине 11-12 октября порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди. Об этом сказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, значительная часть континентальной Европы находится и будет находиться под влиянием масштабного антициклона поэтому и осадков в зоне его влияния не будет. Но восточная часть Европы, ее север как раз окажутся в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов. Такая же ситуация будет наблюдаться и в Украине в ближайшие дни.
Погода в Украине на выходных
Синоптик добавила, что 11-12 октября в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или морось, или туманы, или просто плотная облачность.
Прохладно или холодно будет в субботу, днем +8...+13 градусов, на несколько градусов выше на юге и юго-востоке.
Диденко отметила, что в воскресенье немного потеплеет. В течение дня ожидается +13...+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке +14...+18 градусов.
"Если у вас случатся солнечные прояснения, делитесь солнечными фотографиями", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве суббота и воскресенье будут преимущественно облачными, периодически может выпадать дождь. Но вероятность дождя в воскресенье уже будет меньше.
12 октября, в столице будет немного теплее, до +14 градусов. А в субботу в течение дня +10...+12 градусов.
"Временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер", - подчеркнула Диденко.
Накроет ли Украину "бабье лето"
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в третьей декаде октября возможно потепление.
Она подчеркнула, что осень только сейчас началась, поэтому колебания температуры все еще могут быть.
"Надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем", - подчеркнула Птуха.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Диденко ранее говорила, что в пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов. В стране ожидается холодная или прохладная погода.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение выходных, 11 и 12 октября, будет облачной с небольшими дождями. По его словам, в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.
