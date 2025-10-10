Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

Мария Николишин
10 октября 2025, 11:42
172
Синоптик заявил, что температурный фон в Украине начнет постепенно снижаться.
Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2
Прогноз погоды на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на протяжении выходных
  • В каких областях возможен туман

Погода в Украине в течение выходных, 11 и 12 октября, будет облачной с небольшими дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

видео дня

"К нам будут поступать воздушные массы с территории Скандинавского полуострова и стран Балтии, поэтому температурный фон начнет постепенно снижаться", - подчеркнул он.

Синоптик также добавил, что малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных дождей в большинстве областей Украины.

Погода в Украине 11 октября

В западных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных регионах ночью ожидается умеренный дождь, днем местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +9...+14 °С.

В центральных областях прогнозируется дождливая и пасмурная погода в течение всех суток. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

В южной части страны также пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7...+12 °С, днем +9...+14 °С.

В восточных регионах ожидаются небольшие, в Харьковской области местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневные часы +9...+14 °С.

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2
Погода 11 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 октября

В западных регионах ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, лишь вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова начнется дождь. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +4...+9 °С, днем +10...+16 °С.

В северных областях Украины ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

В центральной части ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В южных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях Украины ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2
Погода 12 октября / фото: meteoprog

Чего ждать от погоды в октябре

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что погода в октябре будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Она отметила, что ночи в Украине становятся холодными, а в некоторых областях даже могут быть заморозки.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 10 октября будет дождливой и ветреной. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.

Стоит добавить, что 30 сентября в Одессе было зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, за сутки количество осадков во многих районах Одесской области превысило месячную норму.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:43Война
Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:20Украина
Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Последние новости

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

Реклама
11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

Реклама
10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

09:55

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

09:15

Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

09:12

В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

09:10

Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажетсяВидео

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больницеФото

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

Реклама
02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять