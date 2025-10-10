Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

Вы узнаете:
- Какой будет погода на протяжении выходных
- В каких областях возможен туман
Погода в Украине в течение выходных, 11 и 12 октября, будет облачной с небольшими дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.
"К нам будут поступать воздушные массы с территории Скандинавского полуострова и стран Балтии, поэтому температурный фон начнет постепенно снижаться", - подчеркнул он.
Синоптик также добавил, что малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных дождей в большинстве областей Украины.
Погода в Украине 11 октября
В западных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.
В северных регионах ночью ожидается умеренный дождь, днем местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +9...+14 °С.
В центральных областях прогнозируется дождливая и пасмурная погода в течение всех суток. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.
В южной части страны также пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7...+12 °С, днем +9...+14 °С.
В восточных регионах ожидаются небольшие, в Харьковской области местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневные часы +9...+14 °С.
Погода в Украине 12 октября
В западных регионах ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, лишь вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова начнется дождь. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +4...+9 °С, днем +10...+16 °С.
В северных областях Украины ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.
В центральной части ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.
В южных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.
В восточных областях Украины ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.
Чего ждать от погоды в октябре
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что погода в октябре будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.
Она отметила, что ночи в Украине становятся холодными, а в некоторых областях даже могут быть заморозки.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 10 октября будет дождливой и ветреной. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.
Стоит добавить, что 30 сентября в Одессе было зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, за сутки количество осадков во многих районах Одесской области превысило месячную норму.
