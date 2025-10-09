От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

Что нельзя делать 10 октября. Приметы и запреты, которые принесут благополучие в дом на целый год.

10 октября церковь почитает память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Как сообщает Главред, они были братом и сестрой и происходили из семьи знатных христиан.

Они также были христианами и активно проповедовали веру. В те времена были гонения на христиан, но Евлампия и Евлампий не отказались от веры даже под пытками. Позже святых казнили, брат и сестра приняли гибель с достоинством.

Что можно делать 10 октября

В этот день нужно заняться уборкой в доме и во дворе. Это очистит дом от негатива.

В этот день нужно помолиться. У святых просят утешения в трудные времена.

В этот день нужно избавиться от всего лишнего. Это избавит вас от накопленных болезней и неудач.

В этот день нужно отдать нуждающимся хорошие вещи. Тогда добро возвратится сторицей.

В этот день нужно испечь пироги. Они считаются символом благополучия на целый год.

Что нельзя делать 10 октября

1. Нельзя 10 октября ходить в лес. Можно заблудиться и подцепить болезни.

2. Нельзя 10 октября ссориться и сквернословить. Иначе конфликты очень затянутся.

3. Нельзя 10 октября одалживать спички или свечи. Предки верили, что вы можете потерять домашнее тепло.

4. Нельзя 10 октября носить украшения. Они могут притянуть порчу и нечистую силу.

5. Нельзя 10 октября прогонять приблудившуюся кошку или собаку. Если вы возьмете животное в дом, это сулит благословение свыше.

Приметы 10 октября

Если в этот день на хвойных много шишек, то будут скоро сильные морозы.

Если в этот день идет дождь со снегом, то январь будет теплым.

Если в этот день гроза, то зима будет мягкой и короткой.

Если в этот день дует восточный ветер, то будет похолодание.

