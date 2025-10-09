От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет дождь со снегом
- Что нельзя одалживать в этот день
- Что нужно выбросить 10 октября
10 октября церковь почитает память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Как сообщает Главред, они были братом и сестрой и происходили из семьи знатных христиан.
Они также были христианами и активно проповедовали веру. В те времена были гонения на христиан, но Евлампия и Евлампий не отказались от веры даже под пытками. Позже святых казнили, брат и сестра приняли гибель с достоинством.
Что можно делать 10 октября
- В этот день нужно заняться уборкой в доме и во дворе. Это очистит дом от негатива.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят утешения в трудные времена.
- В этот день нужно избавиться от всего лишнего. Это избавит вас от накопленных болезней и неудач.
- В этот день нужно отдать нуждающимся хорошие вещи. Тогда добро возвратится сторицей.
- В этот день нужно испечь пироги. Они считаются символом благополучия на целый год.
Что нельзя делать 10 октября
1. Нельзя 10 октября ходить в лес. Можно заблудиться и подцепить болезни.
2. Нельзя 10 октября ссориться и сквернословить. Иначе конфликты очень затянутся.
3. Нельзя 10 октября одалживать спички или свечи. Предки верили, что вы можете потерять домашнее тепло.
4. Нельзя 10 октября носить украшения. Они могут притянуть порчу и нечистую силу.
5. Нельзя 10 октября прогонять приблудившуюся кошку или собаку. Если вы возьмете животное в дом, это сулит благословение свыше.
Приметы 10 октября
- Если в этот день на хвойных много шишек, то будут скоро сильные морозы.
- Если в этот день идет дождь со снегом, то январь будет теплым.
- Если в этот день гроза, то зима будет мягкой и короткой.
- Если в этот день дует восточный ветер, то будет похолодание.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
