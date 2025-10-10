Укр
Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

Ангелина Подвысоцкая
10 октября 2025, 18:25
Что можно делать 11 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от потери достатка и благополучия.
  • Что значит, если в этот день опали листья
  • Что нельзя делать в этот день
  • Что нужно сделать дома 11 октября

11 октября церковь почитает память святого апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он был одним из первых учеников Иисуса. Филипп также был знаком с апостолом Нафанаилом.

Филипп принимал участие в чудесах и учении Иисуса Христа. Он сначала сомневался в том, что Спаситель сможет всех накормить хлебом, но вскоре увидел, что все возможно.

видео дня

После Вознесения Иисуса Филипп проповедовал во Фригии, Финикии, Самарии, Греции и Малой Азии. Он распространял веру среди язычников и иудеев. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял бесов.

Что можно делать 11 октября

  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить укрепления тела и души.
  • В этот день нужно заняться уборкой в доме. Предки верили, что это очистит от негатива и беды.
  • В этот день нужно привести вещи в порядок. Зиму нужно встретиться в чистоте.

Что нельзя делать 11 октября

1. Нельзя 11 октября лениться. Иначе вы упустите свою удачу и потеряете благополучия.

2. Нельзя 11 октября оставлять дом грязным. Считается, что беспорядок приведет к финансовым потерям.

3. Нельзя 11 октября оставлять дом без охраны. В пустующий дом может проникнуть нечистая сила.

4. Нельзя 11 октября заниматься новыми важными делами. Иначе они не увенчаются успехом.

Приметы 11 октября

  • Если в этот день опали листья, то зима будет суровой.
  • Если в этот день выпал снег, то зима будет холодной.
  • Если в этот день нахохлились куры, то будет мороз.
  • Если в этот день еще не опали листья, то зима будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

