Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

11 октября церковь почитает память святого апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он был одним из первых учеников Иисуса. Филипп также был знаком с апостолом Нафанаилом.

Филипп принимал участие в чудесах и учении Иисуса Христа. Он сначала сомневался в том, что Спаситель сможет всех накормить хлебом, но вскоре увидел, что все возможно.

После Вознесения Иисуса Филипп проповедовал во Фригии, Финикии, Самарии, Греции и Малой Азии. Он распространял веру среди язычников и иудеев. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял бесов.

Что можно делать 11 октября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить укрепления тела и души.

В этот день нужно заняться уборкой в доме. Предки верили, что это очистит от негатива и беды.

В этот день нужно привести вещи в порядок. Зиму нужно встретиться в чистоте.

Что нельзя делать 11 октября

1. Нельзя 11 октября лениться. Иначе вы упустите свою удачу и потеряете благополучия.

2. Нельзя 11 октября оставлять дом грязным. Считается, что беспорядок приведет к финансовым потерям.

3. Нельзя 11 октября оставлять дом без охраны. В пустующий дом может проникнуть нечистая сила.

4. Нельзя 11 октября заниматься новыми важными делами. Иначе они не увенчаются успехом.

Приметы 11 октября

Если в этот день опали листья, то зима будет суровой.

Если в этот день выпал снег, то зима будет холодной.

Если в этот день нахохлились куры, то будет мороз.

Если в этот день еще не опали листья, то зима будет теплой.

