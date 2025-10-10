Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день опали листья
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно сделать дома 11 октября
11 октября церковь почитает память святого апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он был одним из первых учеников Иисуса. Филипп также был знаком с апостолом Нафанаилом.
Филипп принимал участие в чудесах и учении Иисуса Христа. Он сначала сомневался в том, что Спаситель сможет всех накормить хлебом, но вскоре увидел, что все возможно.
После Вознесения Иисуса Филипп проповедовал во Фригии, Финикии, Самарии, Греции и Малой Азии. Он распространял веру среди язычников и иудеев. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял бесов.
Что можно делать 11 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить укрепления тела и души.
- В этот день нужно заняться уборкой в доме. Предки верили, что это очистит от негатива и беды.
- В этот день нужно привести вещи в порядок. Зиму нужно встретиться в чистоте.
Что нельзя делать 11 октября
1. Нельзя 11 октября лениться. Иначе вы упустите свою удачу и потеряете благополучия.
2. Нельзя 11 октября оставлять дом грязным. Считается, что беспорядок приведет к финансовым потерям.
3. Нельзя 11 октября оставлять дом без охраны. В пустующий дом может проникнуть нечистая сила.
4. Нельзя 11 октября заниматься новыми важными делами. Иначе они не увенчаются успехом.
Приметы 11 октября
- Если в этот день опали листья, то зима будет суровой.
- Если в этот день выпал снег, то зима будет холодной.
- Если в этот день нахохлились куры, то будет мороз.
- Если в этот день еще не опали листья, то зима будет теплой.
Вас также заинтересует:
- Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый лист
- Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивлены
- 5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред