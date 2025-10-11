"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

Что нельзя делать 12 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от несчастья и болезней.

13 октября церковь почитает Память святых отцов VII Вселенского собора. Как сообщает Главред, церковь также почитает память святых Прова, Тараха и Андроника.

Они происходили из знатных семей и занимали высокие должности при императорском дворе. Они открыто исповедовали христианство и не скрывали это даже во времена гонений.

Однажды святых арестовали и подвергли жестким пыткам. Их заставляли отречься от веры, но они оставались непоколебимы. В итоге их обезглавили.

Что можно делать 12 октября

В этот день нужно понаблюдать за ночным небом. Это наполнит вас лунной энергией силы.

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, исцеления и защиты от врагов.

В этот день нужно приготовить блюдо из грибов и мяса. Также стоит испечь домашний хлеб. Предки верили, что тогда год будет сытым и благополучным.

В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда в доме будут водиться деньги и счастье.

Что нельзя делать 12 октября

1. Нельзя 12 октября ссориться и спорить. Это может притянуть несчастья и болезни.

2. Нельзя 12 октября желть другим зла. Иначе злое слово обернется против вас.

3. Нельзя 12 октября заниматься тяжелым физическим трудом. День лучше провести в спокойствии.

4. Нельзя 12 октября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

5. Нельзя 12 октября начинать новые дела. Они не увенчаются успехом.

Приметы 12 октября

Если в этот день слышно гром, то зима будет снежной.

Если в этот день вечером туман, то осень будет теплой и сухой.

Если в этот день в лесу много грибов, то осень будет сухой и теплой.

Если в этот день мерцают звезды, то будет смена погоды.

