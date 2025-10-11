"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Что нельзя делать дома в этот день
- Что нужно приготовить 13 октября
13 октября церковь почитает Память святых отцов VII Вселенского собора. Как сообщает Главред, церковь также почитает память святых Прова, Тараха и Андроника.
Они происходили из знатных семей и занимали высокие должности при императорском дворе. Они открыто исповедовали христианство и не скрывали это даже во времена гонений.
Однажды святых арестовали и подвергли жестким пыткам. Их заставляли отречься от веры, но они оставались непоколебимы. В итоге их обезглавили.
Что можно делать 12 октября
- В этот день нужно понаблюдать за ночным небом. Это наполнит вас лунной энергией силы.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, исцеления и защиты от врагов.
- В этот день нужно приготовить блюдо из грибов и мяса. Также стоит испечь домашний хлеб. Предки верили, что тогда год будет сытым и благополучным.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда в доме будут водиться деньги и счастье.
Что нельзя делать 12 октября
1. Нельзя 12 октября ссориться и спорить. Это может притянуть несчастья и болезни.
2. Нельзя 12 октября желть другим зла. Иначе злое слово обернется против вас.
3. Нельзя 12 октября заниматься тяжелым физическим трудом. День лучше провести в спокойствии.
4. Нельзя 12 октября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
5. Нельзя 12 октября начинать новые дела. Они не увенчаются успехом.
Приметы 12 октября
- Если в этот день слышно гром, то зима будет снежной.
- Если в этот день вечером туман, то осень будет теплой и сухой.
- Если в этот день в лесу много грибов, то осень будет сухой и теплой.
- Если в этот день мерцают звезды, то будет смена погоды.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
