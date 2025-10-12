Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

Что можно делать 13 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от несчастья и потери благополучия.

Что нельзя делать 13 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день на луке много шелухи

Что нельзя носить в этот день

Почему нужно пойти в баню 13 октября

13 октября церковь почитает память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоника. Как сообщает Главред, святой Карп был епископом в Смирне. В те времена продолжались гонения на христиан, но Карп продолжал открыто проповедовать христианскую веру. В итоге его поймали и подвергли жестким пыткам.

Папила был диаконом, который сопровождал Карпа во время его миссий. Он также стал жертвой из-за того, что был христианином. Он не отрекся от веры и принял мученическую смерть. А вот Агатоника была женой Карпа. Она вела благочестивый образ жизни и поддерживала мужа во времена гонений. Она также прославилась своей стойкостью и преданностью Христу.

Что можно делать 13 октября

В этот день нужно пойти в баню. Считается, что это очистит не только тело, но и душу.

В этот день нужно поужинать всей семьей. Считается, что это укрепит отношения внутри семьи.

В этот день нужно помолиться у образа Богородицы на чудотворной Иверской-Мирненской иконе. Предки верили, что это исцелит от недугов на целый год.

Что нельзя делать 13 октября

1. Нельзя 13 октября вступать в конфликты. Плохие слова могут притянуть несчастье.

2. Нельзя 13 октября носить черную одежду. Предки верили, что это к беде.

3. Нельзя 13 октября принимать гостей. Иначе можно потерять благосостояние.

4. Нельзя 13 октября хвастаться достижениями. Считается, что тогда все планы пойдут коту под хвост.

5. Нельзя 13 октября покупать новые вещи. Иначе они долго не прослужат.

Приметы 13 октября

Если в этот день на луке много шелухи, то зима будет суровой.

Если в этот день выпал снег, то зима будет поздней.

Если в этот день луна в туманной дымке. То скоро погода испортится.

Если этот день улетели журавли, то скоро начнутся морозы.

