Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

Что можно делать 14 октября. Приметы и запреты, которые принесут благополучие и достаток.

14 октября церковь почитает память святого Николая Святоши. Как сообщает Главред, он был сыном черниговского князя Давида Святославовича и правнуком Ярослава Мудрого.

Он жил в Луцке, но потерял свой удел во время атаки русско-половецкого войска. После этого он ушел в Киево-Печерскую лавру, где принял монашеский постриг. Там он получил отдельную келью, перед которой посадил сад. На собственные деньги он построил в лавре храм в честь Святой Троицы.

Он постоянно терпел насмешки за то, что стал монахом. Никола даже смог исцелить своего врача, который сильно заболел. После этого он также стал монахом. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 14 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и поддержки в трудные моменты.

В этот день нужно приготовить пшеничную кашу с маслом. Считается, что если семья съест её, то весь год будет в достатке.

В этот день нужно помочь нуждающимся или накормить бездомных.

В этот день нужно угостить любого, кто зайдет в дом. Это принесет в дом счастье и благополучие.

Что нельзя делать 14 октября

1. Нельзя 14 октября отказывать в помощи нуждающимся. Это считается плохим знаком и притянет проблемы.

2. Нельзя 14 октября отказывать сватам без веской причины. Предки верили, что день неблагоприятный для помолвки.

3. Нельзя 14 октября заниматься тяжелой домашней работой. Иначе вы потеряете собственную защиту.

4. Нельзя 14 октября отправляться в дальнюю дорогу. Она может обернуться неудачей.

5. Нельзя 14 октября стричься и делать различные прически. Считается, что это может притянуть болезни.

Приметы 14 октября

Если в этот день выпал первый снег, то зима будет ранней и морозной.

Если в этот день слякоть, то зима начнется через 4 недели.

Если в этот день белки активно делают запасы, то зима будет долгой.

Если в этот день еще не опали с березы листья, то зима будет поздней.

