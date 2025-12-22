Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

Часто действия, кажущиеся "привычными" или "логичными", на самом деле представляют риск для пушистых питомцев.

Владельцы кошек часто допускают привычки, которые кажутся безопасными, но на самом деле вредят здоровью животных. Об этом сообщил ветеринар клиники "Лапа помощи", призвав внимательнее относиться к ежедневному уходу за любимцами, пишет ТСН.

Поднимать за шкурку - опасно

Специалисты объясняют: кошка-мать переносит только маленьких котят, вес которых в несколько раз меньше. Для взрослых котов поднятие за шкурку создает чрезмерную нагрузку на позвоночник и суставы, может вызывать боль и даже травмировать кожу.

Вода должна быть в нескольких местах

Еще одна распространенная ошибка - ставить только одну миску с водой. Коты любят пить в разных местах в зависимости от настроения, поэтому несколько поилок в квартире помогут избежать обезвоживания.

Рыба с костями и молоко - риск для здоровья

Кормление рыбой с костями опасно: они могут травмировать ротовую полость или вызвать кишечную непроходимость. Молоко же для взрослых кошек часто вызывает проблемы с пищеварением, несмотря на распространенный миф о его пользе.

Коты не такие независимые, как кажется

Ветеринары напоминают: коты - социальные животные, и длительное одиночество может вызвать стресс. Его последствиями становятся испорченная мебель, царапание обоев или проблемы с туалетом.

Важно не игнорировать сигналы

Эксперты подчеркивают, что коты хорошо скрывают боль и симптомы болезней. Поэтому внимательность владельцев к поведению любимцев является ключевой, ведь запоздалое реагирование может привести к серьезным последствиям.

