Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

Дарья Пшеничник
22 декабря 2025, 05:41
Часто действия, кажущиеся "привычными" или "логичными", на самом деле представляют риск для пушистых питомцев.
Кот
Частые ошибки владельцев кошек / Коллаж: Главред, фото: freepik

Владельцы кошек часто допускают привычки, которые кажутся безопасными, но на самом деле вредят здоровью животных. Об этом сообщил ветеринар клиники "Лапа помощи", призвав внимательнее относиться к ежедневному уходу за любимцами, пишет ТСН.

Поднимать за шкурку - опасно

Специалисты объясняют: кошка-мать переносит только маленьких котят, вес которых в несколько раз меньше. Для взрослых котов поднятие за шкурку создает чрезмерную нагрузку на позвоночник и суставы, может вызывать боль и даже травмировать кожу.

Вода должна быть в нескольких местах

Еще одна распространенная ошибка - ставить только одну миску с водой. Коты любят пить в разных местах в зависимости от настроения, поэтому несколько поилок в квартире помогут избежать обезвоживания.

Рыба с костями и молоко - риск для здоровья

Кормление рыбой с костями опасно: они могут травмировать ротовую полость или вызвать кишечную непроходимость. Молоко же для взрослых кошек часто вызывает проблемы с пищеварением, несмотря на распространенный миф о его пользе.

Коты не такие независимые, как кажется

Ветеринары напоминают: коты - социальные животные, и длительное одиночество может вызвать стресс. Его последствиями становятся испорченная мебель, царапание обоев или проблемы с туалетом.

Важно не игнорировать сигналы

Эксперты подчеркивают, что коты хорошо скрывают боль и симптомы болезней. Поэтому внимательность владельцев к поведению любимцев является ключевой, ведь запоздалое реагирование может привести к серьезным последствиям.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

