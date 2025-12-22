На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

Причина ДТП с грузовым поездом выясняется.

Возле Коростеня поезд сошел с рельсов, есть травмированные / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На Житомирщине произошло ДТП на железной дороге

Получила травмы бригада грузового поезда

Изменены маршруты дальних поездов через Шепетовку, Казатин и Фастов

Возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, из-за ДТП с грузовым поездом пассажирский поезд Харьков — Ужгород экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов. Причина ДТП выясняется.

Среди пассажиров травм серьезных нет, одна пассажирка получила порез стеклом — помощь оказана на месте.

Травмы получила бригада грузового поезда: машинист и помощник госпитализированы.

Поезд №45/46 уже переведен на соседнюю станцию и перенаправлен по объездному маршруту.

Также изменены маршруты ряда дальних поездов через Шепетовку, Казатин и Фастов. Ожидаются задержки от трех часов.

Через Фастов вместо Коростеня теперь следуют:

№1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

№92 Львов — Киев;

№30 Ужгород — Киев;

№8/150 Черновцы — Киев;

№52 Перемышль — Киев;

№68/20 Варшава, Холм — Киев;

№108 Солотвино — Киев.

Поезд №98 Ковель — Киев, как исключение, проходит через Житомир, задержка будет минимальной.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл до Коростеня и обратно.

Подробности о пригородных изменениях доступны на канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Железнодорожники работают над ускорением движения поездов, перенаправленных по объездному маршруту, и скорейшим восстановлением поврежденного участка.

Программа УЗ-3000 - что известно

Как писал Главред, 1 ноября президент Украины анонсировал запуск программы "УЗ-3000". Она позволит каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге до 3000 км внутри страны.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что программа будет финансироваться за счет пустых мест в непиковый сезон и доходов от премиум-билетов. Инициатива не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.

3 декабря в Украине запустили пилотную версию программы "3000 км по Украине" от УЗ. За первый час после старта более 30 тысяч украинцев воспользовались программой.

Первый этап программы "3000 км по Украине" сосредоточен на поддержке жителей прифронтовых территорий.

