Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о 'зимней поддержке' для украинцев

Правительство должно разработать и запустить комплексную программу помощи украинцам на зиму.

https://glavred.info/ukraine/dengi-i-besplatnye-3000-km-zelenskiy-obyavil-o-zimney-podderzhke-dlya-ukraincev-10711454.html Ссылка скопирована

Зеленский поручил сформировать пакет "зимней поддержки" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

В декабре в Украине заработает программа "зимней поддержки"

Сохранится прямая денежная помощь украинцам, а также будет отдельная программа для наиболее уязвимых

Запускается программа "УЗ-3000"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Она должна начать действовать уже в декабре этого года. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Готовим программы поддержки наших людей. Всех украинцев этой зимой. Прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались "тысячей гривен" поддержки, другими направлениями государственных программ. И этой зимой мы тоже будем помогать нашим людям", - отметил Зеленский. видео дня

По его словам, в новом пакете сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе. Украинцы смогут получить средства, которые можно будет потратить на самое необходимое - коммунальные услуги, лекарства, продукты или другие базовые потребности.

Отдельно Зеленский анонсировал запуск новой целевой программы для наиболее уязвимых категорий населения: одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей прифронтовых и опасных регионов, а также других социально незащищенных групп. Все детали должна представить премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Тарифы на газ и свет

Президент заверил, что правительство сохранит фиксированные тарифы для населения на период зимы.

"Никаких повышений - ни на газ, ни на электричество", - сказал Зеленский.

Программа УЗ-3000

Также президент анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках этой программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", - рассказал Зеленский.

Сейчас программа прорабатывается. Кроме этого, по словам президента, в январе планируется запуск проекта чекапов, который позволит каждому взрослому украинцу бесплатно пройти базовые медицинские обследования.

"Поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", - добавил он.

"Тысяча Зеленского" - что известно

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение "Дія", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Эти средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Как сообщал Главред, 10 декабря 2024 года украинцы начали получать по 1000 грн по программе "Зимняя еПоддержка". Деньги поступили тем, кто подал заявку 1 декабря.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред