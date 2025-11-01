Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Руслана Заклинская
1 ноября 2025, 17:35обновлено 1 ноября, 18:06
478
Правительство должно разработать и запустить комплексную программу помощи украинцам на зиму.
Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о 'зимней поддержке' для украинцев
Зеленский поручил сформировать пакет "зимней поддержки" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В декабре в Украине заработает программа "зимней поддержки"
  • Сохранится прямая денежная помощь украинцам, а также будет отдельная программа для наиболее уязвимых
  • Запускается программа "УЗ-3000"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Она должна начать действовать уже в декабре этого года. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Готовим программы поддержки наших людей. Всех украинцев этой зимой. Прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались "тысячей гривен" поддержки, другими направлениями государственных программ. И этой зимой мы тоже будем помогать нашим людям", - отметил Зеленский.

видео дня

По его словам, в новом пакете сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе. Украинцы смогут получить средства, которые можно будет потратить на самое необходимое - коммунальные услуги, лекарства, продукты или другие базовые потребности.

Отдельно Зеленский анонсировал запуск новой целевой программы для наиболее уязвимых категорий населения: одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей прифронтовых и опасных регионов, а также других социально незащищенных групп. Все детали должна представить премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Тарифы на газ и свет

Президент заверил, что правительство сохранит фиксированные тарифы для населения на период зимы.

"Никаких повышений - ни на газ, ни на электричество", - сказал Зеленский.

Программа УЗ-3000

Также президент анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках этой программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", - рассказал Зеленский.

Сейчас программа прорабатывается. Кроме этого, по словам президента, в январе планируется запуск проекта чекапов, который позволит каждому взрослому украинцу бесплатно пройти базовые медицинские обследования.

"Поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", - добавил он.

"Тысяча Зеленского" - что известно

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение "Дія", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Эти средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Как сообщал Главред, 10 декабря 2024 года украинцы начали получать по 1000 грн по программе "Зимняя еПоддержка". Деньги поступили тем, кто подал заявку 1 декабря.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрзализныця Владимир Зеленский матпомощь война России и Украины денежная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

17:35Украина
"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

17:26Украина
Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

17:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Последние новости

18:30

Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всё

18:27

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

17:35

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

17:26

"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

17:18

Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
16:35

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

16:28

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

16:28

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

Реклама
16:01

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантивуВидео

15:58

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:27

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

15:01

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

14:35

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинскомВидео

14:06

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

13:45

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

13:25

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

13:24

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

13:13

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

12:36

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

Реклама
12:33

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

12:23

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

12:18

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

12:04

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

11:55

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнутВидео

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

Реклама
06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять