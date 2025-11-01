"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

До конца декабря ожидается рост закупочной стоимости из-за сезонного спроса.

Почему цены на свинину вскоре вырастут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Эксперты советуют покупать свинину уже сейчас

После осеннего падения цены на свинину пойдут вверх

После осеннего снижения цен в Украине стоимость свинины достигла своего временного минимума. Однако специалисты предупреждают, что такая стабильность может быть кратковременной. Тем, кто планирует закупку мяса для приготовления новогодних или рождественских блюд, эксперты советуют не откладывать покупки. Об этом рассказал председатель Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик.

В отличие от рынка молочной продукции, где значительных колебаний в ближайшее время не ожидается, ситуация со свининой выглядит менее оптимистичной.

"Стоит. Именно сейчас, на следующей неделе, стоит закупиться, чтобы на Новый год быть гарантированно с холодцом и куском мяса", - посоветовал он в комментарии Телеграфу.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Эксперт отметил, что ближе к концу года цены традиционно начинают расти.

По словам Скорика, после осеннего падения обычно наблюдается постепенное повышение, которое сохраняется до праздников.

"Обычно, у нас после падения идет небольшой подъем, и он уже остается ближе к Новому году. Поэтому, я думаю, что до Нового года цена поднимется где-то примерно на 7-10 гривен на живой вес", - уточнил он.

Если прогноз оправдается, то закупочная цена может вырасти до 85-90 грн за килограмм живого веса. Это, в свою очередь, повлечет повышение стоимости мяса в магазинах примерно на 15-20 гривен за килограмм.

Для понимания структуры ценообразования эксперты объясняют: с одного килограмма живого веса выход чистого мяса составляет около 50%.

Таким образом, если нынешняя закупочная цена свиньи составляет 80 грн/кг, то после обработки килограмм чистого мяса без жира и костей будет обходиться минимум в 160 гривен. Добавляя торговую наценку, в рознице конечная цена достигает 200 гривен и более.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред недавно, некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью. Этой зимой ожидается рост цен на тепличные овощи, что объясняется проблемами с электроснабжением, а также общим подорожанием энергоносителей.

Также скоро в Украине может стремительно подорожать популярная крупа. Об этом заявил директор союза Мукомолы Украины Родион Рыбчинский.

На украинских тепличных комплексах завершается сезон продажи огурцов. На фоне этого производители почти ежедневно повышают цены на огурцы, поскольку сезон подходит к концу.

