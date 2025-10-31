Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

Из-за проблем с электроснабжением и повышения цен на энергоносители стоимость тепличных овощей вырастет этой зимой.

https://glavred.info/economics/nekotorye-otechestvennye-produkty-vskore-stanut-roskoshyu-iz-za-chego-vzletyat-ceny-10711217.html Ссылка скопирована

Какие продукты подорожают зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня

Зимой украинские тепличные овощи почти исчезают с рынка

Основным поставщиком овощей в холодный сезон остается Турция

Цены на отечественные овощи могут достигать более 200 грн/кг

Украинские потребители этой зимой могут столкнуться с существенным ростом цен на тепличные овощи. Причина - нестабильное энергоснабжение и постоянное подорожание всех видов энергоносителей, необходимых для обогрева теплиц, сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Собственное производство стремительно сокращается

Как пояснил эксперт проекта Александр Хорев, в холодный период - с ноября по март, а иногда и до апреля - украинские теплицы почти не работают.

"Возможно, до 10%, а то и меньше, этой продукции производится украинскими компаниями, именно из-за дорогих энергоносителей", - отметил он.

Речь идет не только об электроэнергии - по словам Хорева, все виды энергоносителей, которые используются для отопления теплиц, ежегодно растут в цене. На фоне девальвации гривны производство этой продукции становится чрезвычайно дорогим.

Турция - главный поставщик

В зимний сезон основная часть овощей на полках украинских магазинов - импортная.

"Традиционно в период с ноября по февраль-март или даже апрель - мы пользуемся именно импортной продукцией, в первую очередь из Турции", - пояснил эксперт.

Именно в это время в Турции продолжается пик сезона, и страна активно экспортирует овощи в Европу.

Хорев отметил, что даже в случае появления украинских овощей в супермаркетах, их цена будет существенно выше импортной. По его словам, отечественная продукция значительно дороже, чем, например, турецкая, и разница в цене может достигать несколько раз.

Ценовой пик традиционно приходится на Новый год

По словам эксперта, наибольший рост цен традиционно фиксируется в конце января.

"Оптовые цены на тепличные овощи достигали максимум в период пика новогодних праздников... это было и 150, и 160 гривен, и выше", - сообщил он.

А украинская продукция иногда превышала даже 200 гривен за килограмм. В то же время, по словам Хорева, объемы продаж остаются мизерными: "Назвать это какой-то, ну, оптовой торговлей, очень трудно".

Рост цен в Украине: что говорит эксперт

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможен незначительный рост цен на яйца - около 10%, и то лишь в случае, если повысится стоимость электроэнергии.

Эксперт отметил, что сейчас рынок остается стабильным, спрос и предложение сбалансированы, поэтому существенных ценовых скачков пока не ожидается.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред