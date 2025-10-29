Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев

Дополнительным фактором является логистика - цены на топливо растут, и это также сказывается на конечной стоимости продукции.

Важное из заявлений Марчука:

На цены, кроме стоимости энергии, будет влиять ситуация с другими продуктами

Урожай зерновых в Украине ожидается на уровне примерно -5%

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в период холодов украинцы будут наблюдать рост затрат на хранение различных групп продуктов.

"Особенно это касается овощной продукции. Соответственно, ценообразование в значительной степени будет зависеть от состояния предприятий и их готовности к хранению в условиях возможных блэкаутов", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Если говорить о средних затратах на хранение, включая оплату электроэнергии, то это может быть примерно +5%, не исключает эксперт.

"Но если будут отключения света, дополнительно привлекать генерацию, тратить средства на дизельное топливо - это, конечно, приведет к дополнительным затратам. Все будет зависеть от продолжительности отключений: если это 2-3 часа - одна нагрузка, если 10-12 часов - совсем другая. Соответственно, рост может колебаться. Условно можно закладывать: при стабильной ситуации - плюс около 5%, а при регулярном использовании альтернативных источников питания - еще дополнительно 10-15%. Все зависит от конкретного предприятия и уровня его готовности", - прогнозирует он.

По мнению аналитика, на цены на мясную продукцию, кроме стоимости энергии, будет влиять и ситуация с зерновой группой.

"Сейчас урожай зерновых в Украине ожидается на уровне примерно -5% от прошлого года. Цена на зерно держится, и это закладывается в себестоимость кормов, поэтому осенью и зимой можем видеть рост цен на мясо на 5-10%", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что дополнительным фактором является логистика - цены на топливо растут, и это также сказывается на конечной стоимости продукции. Он предполагает, что относительно фруктов - ситуация подобна овощам, но надо учитывать еще и импорт: по какой цене продукция будет ввозиться в Украину. Поэтому факторы хранения и импорта также будут формировать ценовую динамику.

Существенного роста цен на молочные продукты не ожидается, но из-за сезонности и сокращения объемов "большого молока" в холодный период возможно повышение в пределах 4-5%, предупредил он.

Марчук добавил, что относительно хлеба и круп - ситуация стабильная, но с постоянной тенденцией к росту. "В результате, по итогам года, рост цен на хлеб может составить около 25%. Для сравнения - в прошлом году этот показатель был в пределах 20-22%", - резюмировал он.

Новое изменение цен: прогноз

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что осенью стоимость яиц может вырасти примерно на 10%, однако это произойдёт только при условии повышения тарифов на электроэнергию. По его словам, сейчас ситуация на рынке остаётся устойчивой и сбалансированной, серьёзных колебаний цен не наблюдается.

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

