Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев

Алексей Тесля
29 октября 2025, 23:54
Дополнительным фактором является логистика - цены на топливо растут, и это также сказывается на конечной стоимости продукции.
Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев
В Украине растут цены на продукты

Важное из заявлений Марчука:

  • На цены, кроме стоимости энергии, будет влиять ситуация с другими продуктами
  • Урожай зерновых в Украине ожидается на уровне примерно -5%

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в период холодов украинцы будут наблюдать рост затрат на хранение различных групп продуктов.

"Особенно это касается овощной продукции. Соответственно, ценообразование в значительной степени будет зависеть от состояния предприятий и их готовности к хранению в условиях возможных блэкаутов", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Если говорить о средних затратах на хранение, включая оплату электроэнергии, то это может быть примерно +5%, не исключает эксперт.

"Но если будут отключения света, дополнительно привлекать генерацию, тратить средства на дизельное топливо - это, конечно, приведет к дополнительным затратам. Все будет зависеть от продолжительности отключений: если это 2-3 часа - одна нагрузка, если 10-12 часов - совсем другая. Соответственно, рост может колебаться. Условно можно закладывать: при стабильной ситуации - плюс около 5%, а при регулярном использовании альтернативных источников питания - еще дополнительно 10-15%. Все зависит от конкретного предприятия и уровня его готовности", - прогнозирует он.

По мнению аналитика, на цены на мясную продукцию, кроме стоимости энергии, будет влиять и ситуация с зерновой группой.

"Сейчас урожай зерновых в Украине ожидается на уровне примерно -5% от прошлого года. Цена на зерно держится, и это закладывается в себестоимость кормов, поэтому осенью и зимой можем видеть рост цен на мясо на 5-10%", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что дополнительным фактором является логистика - цены на топливо растут, и это также сказывается на конечной стоимости продукции. Он предполагает, что относительно фруктов - ситуация подобна овощам, но надо учитывать еще и импорт: по какой цене продукция будет ввозиться в Украину. Поэтому факторы хранения и импорта также будут формировать ценовую динамику.

Существенного роста цен на молочные продукты не ожидается, но из-за сезонности и сокращения объемов "большого молока" в холодный период возможно повышение в пределах 4-5%, предупредил он.

Марчук добавил, что относительно хлеба и круп - ситуация стабильная, но с постоянной тенденцией к росту. "В результате, по итогам года, рост цен на хлеб может составить около 25%. Для сравнения - в прошлом году этот показатель был в пределах 20-22%", - резюмировал он.

Новое изменение цен: прогноз

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что осенью стоимость яиц может вырасти примерно на 10%, однако это произойдёт только при условии повышения тарифов на электроэнергию. По его словам, сейчас ситуация на рынке остаётся устойчивой и сбалансированной, серьёзных колебаний цен не наблюдается.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

цены на продукты Денис Марчук
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

