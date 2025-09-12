Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

В Украине могут переписать цены на яйца.

Марчук сказал, почему цены на яйца могут вырасти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Стоимость куриных яиц несколько месяцев подряд почти не меняется. Однако, все может измениться уже этой осенью. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, сейчас ситуация с яйцами на рынке - стабильная, поскольку Украина увеличила производство яиц.

Он отмечает, что стоимость этого продукта будет зависеть от цены на электроэнергию, ведь его производство потребляет колоссальные объемы энергии.

"Если цены на электроэнергию пойдут вверх, будут расти расходы производств. Сейчас цена стабилизировалась, но дальше осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%", - прогнозирует Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

