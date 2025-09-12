Укр
Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

Марина Фурман
12 сентября 2025, 10:32
В Украине могут переписать цены на яйца.
Марчук сказал, почему цены на яйца могут вырасти

Стоимость куриных яиц несколько месяцев подряд почти не меняется. Однако, все может измениться уже этой осенью. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, сейчас ситуация с яйцами на рынке - стабильная, поскольку Украина увеличила производство яиц.

Он отмечает, что стоимость этого продукта будет зависеть от цены на электроэнергию, ведь его производство потребляет колоссальные объемы энергии.

"Если цены на электроэнергию пойдут вверх, будут расти расходы производств. Сейчас цена стабилизировалась, но дальше осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%", - прогнозирует Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине начали стремительно снижаться цены на белокочанную капусту. Большинство производителей отгружают овощ по цене 6-12 гривен за килограмм.

Также в Украине подешевели огурцы. Причиной снижения цен стало значительное увеличение предложения тепличных огурцов на рынке.

Тем временем цены на молочные продукты начнут расти. Ожидается повышение цен на 7-8% в сентябре-ноябре.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

продукты питания цены на продукты Денис Марчук
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

