Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

Кратко:
- До конца года курс гривни может оставаться в пределах 43-43,5 грн/долл
- До декабря ожидается ослабление на 5%
- Правительство заложило среднегодовой курс 43,3 грн/долл
До конца 2025 года курс гривни к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл. С сентября по декабрь гривня может ослабнуть примерно на 5%. Таким прогнозом поделился генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
При этом, как отметил банкир, ожидать резких колебаний не стоит - изменения будут постепенными.
Фиала пояснил, что такой расчет базируется на ожидании масштабной международной финансовой поддержки. По его словам, в 2025 году Украина может получить 52 млрд долларов помощи, что позволит поддерживать стабильность национальной валюты.
По его словам, часть кредитов будет профинансирована за счет замороженных российских активов, а отдельные европейские займы являются беспроцентными с длительным сроком погашения - до 30 лет. Кабинет министров Украины в своей Бюджетной декларации на 2025 год заложил среднегодовой курс на уровне 43,3 грн/долл.
Прогнозы экономистов
Похожих прогнозов придерживаются и другие экономисты и банкиры. Член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан считает, что курс до конца года может составить около 43,5 грн/долл. При этом она подчеркнула, что прогнозирование курса доллара - сложная задача, которая больше напоминает "угадывание", поэтому фактический курс может оказаться ниже.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что до конца 2025 года курс гривни по отношению к доллару будет оставаться достаточно стабильным. По его словам, на динамику национальной валюты будет влиять ряд ключевых факторов, в частности увеличение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров.
"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что НБУ имеет ресурсы для удержания стабильного курса гривни. В то же время до конца года национальная валюта может ослабнуть из-за рисков войны, угрозы блэкаутов и атак на инфраструктуру. По его прогнозу, доллар может подняться с 41 до 44 грн.
Также директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,8 грн, евро - 48-49 грн.
Кроме этого, экономист Алексей Плотников объяснил, что после завершения войны гривня не укрепится автоматически. Курс будет зависеть от продолжения международной помощи и начала восстановления. В то же время до конца 2025 года ожидается постепенное удешевление гривни из-за недостатка валютных поступлений.
О персоне: Томаш Фиала
Томаш Фиала - чешский предприниматель, генеральный директор и основатель украинской инвестиционной компании Dragon Capital. В 2016-2018 годах компания инвестировала около $400 млн в недвижимость Украины вместе с европейскими и американскими партнерами, в частности фондом Джорджа Сороса Soros Fund Management. Владеет "Юнексбанком" в Украине.
