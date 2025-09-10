Укр
Читать на украинском
Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

Руслана Заклинская
10 сентября 2025, 16:49
57
Эксперты прогнозируют, что до конца года курс гривни к доллару будет оставаться относительно стабильным.
Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года
Украинцам назвали курс доллара на конец года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • До конца года курс гривни может оставаться в пределах 43-43,5 грн/долл
  • До декабря ожидается ослабление на 5%
  • Правительство заложило среднегодовой курс 43,3 грн/долл

До конца 2025 года курс гривни к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл. С сентября по декабрь гривня может ослабнуть примерно на 5%. Таким прогнозом поделился генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

При этом, как отметил банкир, ожидать резких колебаний не стоит - изменения будут постепенными.

видео дня

Фиала пояснил, что такой расчет базируется на ожидании масштабной международной финансовой поддержки. По его словам, в 2025 году Украина может получить 52 млрд долларов помощи, что позволит поддерживать стабильность национальной валюты.

По его словам, часть кредитов будет профинансирована за счет замороженных российских активов, а отдельные европейские займы являются беспроцентными с длительным сроком погашения - до 30 лет. Кабинет министров Украины в своей Бюджетной декларации на 2025 год заложил среднегодовой курс на уровне 43,3 грн/долл.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Прогнозы экономистов

Похожих прогнозов придерживаются и другие экономисты и банкиры. Член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан считает, что курс до конца года может составить около 43,5 грн/долл. При этом она подчеркнула, что прогнозирование курса доллара - сложная задача, которая больше напоминает "угадывание", поэтому фактический курс может оказаться ниже.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что до конца 2025 года курс гривни по отношению к доллару будет оставаться достаточно стабильным. По его словам, на динамику национальной валюты будет влиять ряд ключевых факторов, в частности увеличение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров.

"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что НБУ имеет ресурсы для удержания стабильного курса гривни. В то же время до конца года национальная валюта может ослабнуть из-за рисков войны, угрозы блэкаутов и атак на инфраструктуру. По его прогнозу, доллар может подняться с 41 до 44 грн.

Также директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,8 грн, евро - 48-49 грн.

Кроме этого, экономист Алексей Плотников объяснил, что после завершения войны гривня не укрепится автоматически. Курс будет зависеть от продолжения международной помощи и начала восстановления. В то же время до конца 2025 года ожидается постепенное удешевление гривни из-за недостатка валютных поступлений.

Читайте также:

О персоне: Томаш Фиала

Томаш Фиала - чешский предприниматель, генеральный директор и основатель украинской инвестиционной компании Dragon Capital. В 2016-2018 годах компания инвестировала около $400 млн в недвижимость Украины вместе с европейскими и американскими партнерами, в частности фондом Джорджа Сороса Soros Fund Management. Владеет "Юнексбанком" в Украине.

