Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

Алексей Тесля
8 сентября 2025, 18:07
Рано или поздно стране придётся столкнуться с необходимостью пересмотра тарифов на газ для населения, считает Сергей Нагорняк.
Украинцев предупредили о вероятности повышения цен на газ

Главное:

  • Рано или поздно придётся столкнуться с пересмотром тарифов на газ
  • Возможен пересмотр бюджета для компенсации разницы в тарифах

Вопрос повышения цен на газ — лишь вопрос времени, заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, рано или поздно стране придётся столкнуться с необходимостью пересмотра тарифов на газ для населения.

Финансовая несбалансированность: газ продают дешевле, чем закупают

По словам парламентария, на сегодняшний день государственная компания "Нафтогаз" реализует газ для бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго по цене около 8 гривен за кубометр. Однако при этом себестоимость закупки голубого топлива значительно выше — в пределах 15–16 гривен за кубометр. Такая ценовая разница создаёт значительную нагрузку на государственные финансы.

Возможные пути решения — бюджетный пересмотр или дотации

Нагорняк отметил, что в будущем правительству, вероятно, придётся либо пересматривать государственный бюджет, чтобы компенсировать разницу в тарифах, либо выделять дополнительное финансирование для "Нафтогаза". Без этих шагов обеспечить стабильные поставки и устойчивую работу газовой отрасли будет крайне сложно.

Таким образом, вопрос повышения тарифов на газ для граждан — не политическое решение, а экономическая необходимость, которую государство рано или поздно будет вынуждено решить.

Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов

Специалисты британского Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) поделились рекомендациями, как подготовиться к зиме и снизить счета за электроэнергию.

Бытовая техника — одна из главных причин высоких расходов

По данным экспертов, около 14% всех затрат на электроэнергию в доме приходится на работу стиральных машин, посудомоек и сушильных устройств. Это связано с тем, что такие приборы потребляют много энергии для нагрева воды или воздуха, что особенно актуально в холодное время года.

Как сократить потребление энергии

Фонд рекомендует несколько простых шагов:

  • Выбирайте энергоэффективную технику — модели с рейтингом класса A могут значительно уменьшить расходы на электричество.
  • Стирайте при низкой температуре — например, при 30°C, если позволяет тип ткани и степень загрязнения.
  • Не запускайте технику наполовину пустой — лучше дождаться полной загрузки, чтобы использовать энергию более рационально.

Следование этим советам поможет сэкономить значительную часть бюджета, особенно в период увеличения потребления энергии в зимний сезон.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк – предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас – народный депутат IХ созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуга. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 сентября (обновляется)

