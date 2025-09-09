Курс 'взлетает' до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

Ситуация на валютном рынке остаётся напряжённой, подчеркнул Андрей Шевчишин.

Прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

У НБУ есть все возможности для удержания стабильного курса гривны

В условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что в настоящее время у Национального банка Украины есть все возможности для удержания стабильного курса гривны.

Однако до конца года украинская валюта может ослабнуть из-за сохраняющихся рисков в сфере безопасности, рассказал он в интервью УНИАН.

По словам аналитика, ситуация остаётся напряжённой: есть неопределённость относительно развития боевых действий, сохраняется угроза новых блэкаутов, а также атак на критическую инфраструктуру — энергетическую, газовую и портовую. Всё это создаёт потенциальное давление на экономику и валюту.

Шевчишин отмечает, что, несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл., в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл. Однако насколько быстро и насколько сильно она ослабнет — будет зависеть от действий самого регулятора.

Что касается стратегии сбережений, аналитик рекомендует диверсифицировать активы:— часть средств держать в долларах,— часть — в евро,— а часть — в гривне, в том числе вложив в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые сейчас предлагают доходность выше возможной девальвации.

/ Инфографика: Главред

Прогноз курса доллара: мнение экспертов

Аналитики инвестиционной компании ICU считают, что заметное укрепление гривни в начале месяца было не случайным — это результат целенаправленных действий Национального банка, для чего использовались активные валютные интервенции.

Эксперты не исключают, что в дальнейшем НБУ может позволить курсу колебаться сильнее, чтобы со временем перейти к плавной и контролируемой девальвации.

О персоне: Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

