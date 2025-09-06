Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

Руслана Заклинская
6 сентября 2025, 16:42
35
В начале сентября гривня заметно укрепилась относительно доллара, тогда как курс евро сделал небольшой, но заметный рывок вверх.
Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября
Доллар падает, евро рвется вверх / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 8 сентября
  • На сколько подешевел евро
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на понедельник, 8 сентября. В то же время европейская валюта подорожала. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 8 сентября установлен на уровне 41,2199 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 12,95 копеек.

видео дня

Это один из самых низких показателей за последние полгода. Более низкий курс фиксировался только 22 августа, когда доллар стоил 41,2185 грн, что было минимумом с начала апреля.

В то же время, относительно евро гривна немного ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на 8 сентября составляет 48,16 гривни за один евро, что на 3 копейки выше предыдущего показателя.

На межбанковском рынке доллар упал на 11 копеек и торгуется в пределах 41,23-41,30 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке курс доллара снизился до 41,50 грн, а евро - до 48,50 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до 14 сентября

На следующей неделе валютный рынок в Украине будет относительно стабильным. Такую оценку дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его прогнозу, курс доллара в период с 8 по 14 сентября будет держаться в пределах 41,2-41,8 грн. Банкир отметил, что возможное снижение учетной ставки 11 сентября и благоприятная инфляционная статистика могут положительно повлиять на валютный рынок.

Курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых торгов доллар/евро и соотношения гривня/доллар. Лесовой отметил, что колебания стоимости евро в Украине будут продолжаться в пределах 48-49 грн, хотя валюта демонстрирует большую изменчивость по сравнению с долларом.

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины на 5 сентября установил официальный курс доллара - 41,35 грн (укрепление на 2 копейки), евро - 48,13 грн (рост на 7 копеек). На межбанке до 16:00 котировки были 41,30-41,33 грн/долл. и 48,13-48,15 грн/евро.

Также в августе 2025 года доллар подешевел на 0,8%, евро - на 1,5%. НБУ объясняет это сезонными факторами и высоким спросом на гривневые инструменты, что уменьшило давление на валютный рынок и сократило интервенции до 2,7 млрд долларов.

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что несмотря на продолжение войны и высокий спрос на валюту, Нацбанк будет удерживать стабильный курс гривны. По его прогнозу, осенью курс на межбанке будет колебаться 41,5-42,5 грн/долл. и 47,5-49,8 грн/евро.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

17:20Украина
Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:35Фронт
Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: как ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Реклама
15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Реклама
12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

Реклама
06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять