Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

В начале сентября гривня заметно укрепилась относительно доллара, тогда как курс евро сделал небольшой, но заметный рывок вверх.

https://glavred.info/economics/dollar-ekstremalno-podeshevel-evro-mchitsya-vverh-novyy-kurs-valyut-na-8-sentyabrya-10695830.html Ссылка скопирована

Доллар падает, евро рвется вверх / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 8 сентября

На сколько подешевел евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на понедельник, 8 сентября. В то же время европейская валюта подорожала. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 8 сентября установлен на уровне 41,2199 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 12,95 копеек.

видео дня

Это один из самых низких показателей за последние полгода. Более низкий курс фиксировался только 22 августа, когда доллар стоил 41,2185 грн, что было минимумом с начала апреля.

В то же время, относительно евро гривна немного ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на 8 сентября составляет 48,16 гривни за один евро, что на 3 копейки выше предыдущего показателя.

На межбанковском рынке доллар упал на 11 копеек и торгуется в пределах 41,23-41,30 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке курс доллара снизился до 41,50 грн, а евро - до 48,50 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до 14 сентября

На следующей неделе валютный рынок в Украине будет относительно стабильным. Такую оценку дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его прогнозу, курс доллара в период с 8 по 14 сентября будет держаться в пределах 41,2-41,8 грн. Банкир отметил, что возможное снижение учетной ставки 11 сентября и благоприятная инфляционная статистика могут положительно повлиять на валютный рынок.

Курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых торгов доллар/евро и соотношения гривня/доллар. Лесовой отметил, что колебания стоимости евро в Украине будут продолжаться в пределах 48-49 грн, хотя валюта демонстрирует большую изменчивость по сравнению с долларом.

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины на 5 сентября установил официальный курс доллара - 41,35 грн (укрепление на 2 копейки), евро - 48,13 грн (рост на 7 копеек). На межбанке до 16:00 котировки были 41,30-41,33 грн/долл. и 48,13-48,15 грн/евро.

Также в августе 2025 года доллар подешевел на 0,8%, евро - на 1,5%. НБУ объясняет это сезонными факторами и высоким спросом на гривневые инструменты, что уменьшило давление на валютный рынок и сократило интервенции до 2,7 млрд долларов.

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что несмотря на продолжение войны и высокий спрос на валюту, Нацбанк будет удерживать стабильный курс гривны. По его прогнозу, осенью курс на межбанке будет колебаться 41,5-42,5 грн/долл. и 47,5-49,8 грн/евро.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред