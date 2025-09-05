Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

Что известно:
- Некоторые категории имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет
- Однако часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту
Некоторые категории работников — военные, полицейские, медики, учителя и другие — имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет.
Однако с наступлением пенсионного возраста часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту, сообщает издание На пенсии.
Почему это может быть целесообразно:
- Учет дополнительного стажа. После выхода на пенсию по выслуге лет вы можете продолжить работать. При переходе на возрастную пенсию этот дополнительный стаж включат в расчет, увеличив пенсионный коэффициент и, соответственно, размер выплаты.
- Учет более высокой зарплаты. При расчете пенсии по возрасту можно учитывать доходы с 1 июля 2000 года. Если ваша зарплата за последние годы была выше, это повысит размер пенсии.
- Ежегодная индексация. Возрастная пенсия индексируется, что помогает сохранить покупательную способность выплат.
- Более выгодная формула расчета. Она часто дает большую сумму, плюс возможна доплата за сверхурочный стаж.
Важно: при переходе на пенсию по возрасту нельзя использовать те же зарплатные данные, что и при выслуге. Но если вы продолжали работать, учитывается новый стаж и соответствующая зарплата.
О выплате пенсии при повторном трудоустройстве:
- Если вы работаете на обычной должности, не дающей права на пенсию по выслуге лет, — получаете и пенсию, и зарплату.
- Если снова устроитесь на "льготную" должность, например, преподавателем, — пенсию приостановят на время работы. Она возобновится после увольнения.
Поэтому многие переходят на возрастную пенсию, чтобы продолжать работу по специальности без ограничений.
Замораживание пенсий: о чем предупреждают юристы
Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов проводится для выявления определённых обстоятельств.
В случае обнаружения таких ситуаций пенсионные выплаты могут временно приостановить — средства перестанут поступать на счёт. Чтобы возобновить получение пенсии, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность: либо при личном визите в банк, либо через видеосвязь.
Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Больше новостей:
- Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни
- Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте
- Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу
Об источнике: На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред