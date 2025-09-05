Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

С наступлением пенсионного возраста часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту.

https://glavred.info/economics/ukraincy-mogut-poluchat-bolshie-vyplaty-komu-nachislyat-povyshennye-pensii-10695638.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали о возможности увеличения пенсии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

Некоторые категории имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет

Однако часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту

Некоторые категории работников — военные, полицейские, медики, учителя и другие — имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет.

Однако с наступлением пенсионного возраста часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту, сообщает издание На пенсии.

видео дня

Почему это может быть целесообразно:

Учет дополнительного стажа. После выхода на пенсию по выслуге лет вы можете продолжить работать. При переходе на возрастную пенсию этот дополнительный стаж включат в расчет, увеличив пенсионный коэффициент и, соответственно, размер выплаты.

Учет более высокой зарплаты. При расчете пенсии по возрасту можно учитывать доходы с 1 июля 2000 года. Если ваша зарплата за последние годы была выше, это повысит размер пенсии.

Ежегодная индексация. Возрастная пенсия индексируется, что помогает сохранить покупательную способность выплат.

Более выгодная формула расчета. Она часто дает большую сумму, плюс возможна доплата за сверхурочный стаж.

Важно : при переходе на пенсию по возрасту нельзя использовать те же зарплатные данные, что и при выслуге. Но если вы продолжали работать, учитывается новый стаж и соответствующая зарплата.

/ Главред - инфографика

О выплате пенсии при повторном трудоустройстве:

Если вы работаете на обычной должности, не дающей права на пенсию по выслуге лет, — получаете и пенсию, и зарплату.

Если снова устроитесь на "льготную" должность, например, преподавателем, — пенсию приостановят на время работы. Она возобновится после увольнения.

Поэтому многие переходят на возрастную пенсию, чтобы продолжать работу по специальности без ограничений.

Замораживание пенсий: о чем предупреждают юристы

Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов проводится для выявления определённых обстоятельств.

В случае обнаружения таких ситуаций пенсионные выплаты могут временно приостановить — средства перестанут поступать на счёт. Чтобы возобновить получение пенсии, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность: либо при личном визите в банк, либо через видеосвязь.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред