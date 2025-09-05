Укр
Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

Алексей Тесля
5 сентября 2025, 18:17
С наступлением пенсионного возраста часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту.
Украинцам рассказали о возможности увеличения пенсии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Некоторые категории имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет
  • Однако часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту

Некоторые категории работников — военные, полицейские, медики, учителя и другие — имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет.

Однако с наступлением пенсионного возраста часто выгоднее перейти на пенсию по возрасту, сообщает издание На пенсии.

Почему это может быть целесообразно:

  • Учет дополнительного стажа. После выхода на пенсию по выслуге лет вы можете продолжить работать. При переходе на возрастную пенсию этот дополнительный стаж включат в расчет, увеличив пенсионный коэффициент и, соответственно, размер выплаты.
  • Учет более высокой зарплаты. При расчете пенсии по возрасту можно учитывать доходы с 1 июля 2000 года. Если ваша зарплата за последние годы была выше, это повысит размер пенсии.
  • Ежегодная индексация. Возрастная пенсия индексируется, что помогает сохранить покупательную способность выплат.
  • Более выгодная формула расчета. Она часто дает большую сумму, плюс возможна доплата за сверхурочный стаж.

Важно: при переходе на пенсию по возрасту нельзя использовать те же зарплатные данные, что и при выслуге. Но если вы продолжали работать, учитывается новый стаж и соответствующая зарплата.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
О выплате пенсии при повторном трудоустройстве:

  • Если вы работаете на обычной должности, не дающей права на пенсию по выслуге лет, — получаете и пенсию, и зарплату.
  • Если снова устроитесь на "льготную" должность, например, преподавателем, — пенсию приостановят на время работы. Она возобновится после увольнения.

Поэтому многие переходят на возрастную пенсию, чтобы продолжать работу по специальности без ограничений.

Замораживание пенсий: о чем предупреждают юристы

Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов проводится для выявления определённых обстоятельств.

В случае обнаружения таких ситуаций пенсионные выплаты могут временно приостановить — средства перестанут поступать на счёт. Чтобы возобновить получение пенсии, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность: либо при личном визите в банк, либо через видеосвязь.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии".


