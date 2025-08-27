Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Важное:

В Украине контролируют выплаты на пенсионные счета

Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность

Юрист Тарас Никифорчук пояснил, что контроль за пенсионными счетами проводится с целью выявления нескольких ситуаций.

Если выявят такие случаи, выплаты временно приостановят: деньги на счёт поступать не будут, говорит он.

Причина мониторинга:

пенсионеры получают выплаты через доверенное лицо более года подряд;

не проходили обязательную идентификацию;

долгое время не пользовались средствами на счёте — не снимали наличные и не совершали покупок.

Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Такие проверки позволяют убедиться, что пенсию получает именно тот, кому она назначена. Это особенно важно, поскольку часть пенсионеров находится на временно оккупированных территориях, и с ними нет стабильной связи.

Отметим, что система проверки пенсионеров существует ещё с 2004 года, но до недавнего времени применялась неактивно, поскольку большинство пенсионеров регулярно пользовались банковскими картами.

Пересчет пенсий: что говорят эксперты

Пенсионный эксперт разъяснил, как вернуть недополученные суммы и какие шаги для этого необходимы.

Если в трудовой книжке указано, что человек имеет непрерывный стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года, при расчёте пенсии следует учитывать ряд нюансов.

Даже при правильно подсчитанном трудовом стаже может возникнуть другая важная проблема — заниженный коэффициент заработной платы. Он рассчитывается на основе доходов за период с июля 2000 по июль 2021 года.

Система Пенсионного фонда Украины, согласно действующему законодательству, автоматически исключает до 10% страхового стажа (в данном случае — 42 месяца) с самыми низкими доходами, чтобы минимизировать влияние слабых периодов на расчёт пенсии.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Что такое Пенсионное страхование? Пенсионное страхование - вид личного страхования на основании соответствующего договора между страховщиком и дееспособным гражданином, по которому в случае наступления пенсионного возраста гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии за счет уплаты страховых взносов. Договор добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в письменной форме и удостоверяется страховым свидетельством (полисом, сертификатом). Предприятия и организации по решению администрации и профсоюзного комитета, если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативные организации по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии.

