Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

Важное:
- Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть проблема
- Пенсия может быть рассчитана не полностью, если не был учтён важный период
Пенсионный эксперт объяснил, как можно получить недоплаченные суммы и что для этого нужно сделать.
Если в трудовой книжке указано, что стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года непрерывный, то важно учитывать несколько факторов, пишет На пенсии.
В частности:
- трудовой стаж засчитывается до конца 2003 года,
- а страховой стаж — с января 2004 года.
Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть другая важная деталь — коэффициент зарплаты. Его определяют за период с июля 2000 по июль 2021 года.
Программа ПФУ автоматически исключила 42 месяца с наименьшими доходами (по закону допускается до 10% стажа). Также были удалены 5 месяцев 2021 года, когда из-за мобилизации и войны зарплаты были ниже обычного уровня.
Результат: после такой "оптимизации" коэффициент зарплаты вырос с 0,83664 до 0,92748.
Однако пенсия всё равно может быть рассчитана не полностью, если не был учтён период до июля 2000 года.
Что можно сделать:
- Получить справки о доходах до июля 2000 года — на старом месте работы или через ЦНАП/архив (если предприятие уже не существует).
- Подать эти справки в Пенсионный фонд — тогда там проведут новый перерасчет. Это может улучшить коэффициент заработка и увеличить размер пенсии.
Также важно:
Если человек находился на временно оккупированной территории, и у него есть подтверждающие документы (например, бумаги, выданные оккупационной администрацией, свидетельства очевидцев или данные о регистрации компании в ОРДЛО/Крыму), пенсия может быть пересчитана задним числом — не с момента подачи заявления, а с даты возникновения права на выплату.
В таком случае человек сможет получить всю недополученную сумму за прошлый период.
Повышение пенсии: мнение эксперта
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин подчеркнул, что в ряде случаев пенсионерам придётся самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчёт выплат.
Он пояснил, что, например, в апреле 2025 года автоматический перерасчёт не проводился, если с момента предыдущего прошло менее двух лет.
Кроме того, специалист отметил, что пока неясно, насколько заметным окажется такой перерасчёт и будет ли увеличение пенсии действительно существенным.
