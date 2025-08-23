Укр
Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

Алексей Тесля
23 августа 2025, 18:51
Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть другая важная деталь — коэффициент зарплаты.
Украинцы узнали об увеличении пенсионных выплат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное:

  • Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть проблема
  • Пенсия может быть рассчитана не полностью, если не был учтён важный период

Пенсионный эксперт объяснил, как можно получить недоплаченные суммы и что для этого нужно сделать.

Если в трудовой книжке указано, что стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года непрерывный, то важно учитывать несколько факторов, пишет На пенсии.

В частности:

  • трудовой стаж засчитывается до конца 2003 года,
  • а страховой стаж — с января 2004 года.

Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть другая важная деталь — коэффициент зарплаты. Его определяют за период с июля 2000 по июль 2021 года.

Программа ПФУ автоматически исключила 42 месяца с наименьшими доходами (по закону допускается до 10% стажа). Также были удалены 5 месяцев 2021 года, когда из-за мобилизации и войны зарплаты были ниже обычного уровня.

Результат: после такой "оптимизации" коэффициент зарплаты вырос с 0,83664 до 0,92748.

Однако пенсия всё равно может быть рассчитана не полностью, если не был учтён период до июля 2000 года.

Что можно сделать:

  • Получить справки о доходах до июля 2000 года — на старом месте работы или через ЦНАП/архив (если предприятие уже не существует).
  • Подать эти справки в Пенсионный фонд — тогда там проведут новый перерасчет. Это может улучшить коэффициент заработка и увеличить размер пенсии.

Также важно:

Если человек находился на временно оккупированной территории, и у него есть подтверждающие документы (например, бумаги, выданные оккупационной администрацией, свидетельства очевидцев или данные о регистрации компании в ОРДЛО/Крыму), пенсия может быть пересчитана задним числом — не с момента подачи заявления, а с даты возникновения права на выплату.

В таком случае человек сможет получить всю недополученную сумму за прошлый период.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Повышение пенсии: мнение эксперта

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин подчеркнул, что в ряде случаев пенсионерам придётся самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчёт выплат.

Он пояснил, что, например, в апреле 2025 года автоматический перерасчёт не проводился, если с момента предыдущего прошло менее двух лет.

Кроме того, специалист отметил, что пока неясно, насколько заметным окажется такой перерасчёт и будет ли увеличение пенсии действительно существенным.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

