Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть другая важная деталь — коэффициент зарплаты.

https://glavred.info/economics/ukraincy-uznali-o-pereschete-pensiy-komu-mogut-nachislit-povyshennye-vyplaty-10692095.html Ссылка скопирована

Украинцы узнали об увеличении пенсионных выплат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное:

Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть проблема

Пенсия может быть рассчитана не полностью, если не был учтён важный период

Пенсионный эксперт объяснил, как можно получить недоплаченные суммы и что для этого нужно сделать.

Если в трудовой книжке указано, что стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года непрерывный, то важно учитывать несколько факторов, пишет На пенсии.

видео дня

В частности:

трудовой стаж засчитывается до конца 2003 года,

а страховой стаж — с января 2004 года.

Даже если стаж посчитан правильно, при расчёте пенсии может возникнуть другая важная деталь — коэффициент зарплаты. Его определяют за период с июля 2000 по июль 2021 года.

Программа ПФУ автоматически исключила 42 месяца с наименьшими доходами (по закону допускается до 10% стажа). Также были удалены 5 месяцев 2021 года, когда из-за мобилизации и войны зарплаты были ниже обычного уровня.

Результат: после такой "оптимизации" коэффициент зарплаты вырос с 0,83664 до 0,92748.

Однако пенсия всё равно может быть рассчитана не полностью, если не был учтён период до июля 2000 года.

Что можно сделать:

Получить справки о доходах до июля 2000 года — на старом месте работы или через ЦНАП/архив (если предприятие уже не существует).

Подать эти справки в Пенсионный фонд — тогда там проведут новый перерасчет. Это может улучшить коэффициент заработка и увеличить размер пенсии.

Также важно:

Если человек находился на временно оккупированной территории, и у него есть подтверждающие документы (например, бумаги, выданные оккупационной администрацией, свидетельства очевидцев или данные о регистрации компании в ОРДЛО/Крыму), пенсия может быть пересчитана задним числом — не с момента подачи заявления, а с даты возникновения права на выплату.

В таком случае человек сможет получить всю недополученную сумму за прошлый период.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Повышение пенсии: мнение эксперта

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин подчеркнул, что в ряде случаев пенсионерам придётся самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчёт выплат.

Он пояснил, что, например, в апреле 2025 года автоматический перерасчёт не проводился, если с момента предыдущего прошло менее двух лет.

Кроме того, специалист отметил, что пока неясно, насколько заметным окажется такой перерасчёт и будет ли увеличение пенсии действительно существенным.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред