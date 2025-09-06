Укр
ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 09:20
Наблюдаются сложности при создании платежей, обновлении выписки и других сервисов.
ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов
В работе Приватбанка произошел сбой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • ПриватБанк сообщил о сбое в своей работе
  • Часть банковских сервисов была временно недоступна

Государственный ПриватБанк сообщил о сбое в своей работе, который стал причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.

Часть банковских сервисов будет временно недоступна, говорится в сообщении банка в Telegram.

видео дня

"Сейчас наблюдаем сложности при создании платежей, обновлении выписки и других сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты технического сектора Приватбанка занимаются устранением трудностей.

Пользователи в комментариях подтвердили сбой в работе Приватбанка.

Screenshot
/ Скриншот

Позднее в Приватбанке добавили, что все сервисы учреждения начали работать в стандартном режиме.

Проблемы в работе Приватбанка: что известно

Клиенты государственного ПриватБанка начали массово жаловаться на блокировку своих банковских карт. Один из пользователей сообщил, что банк заблокировал не только его карту, но и все остальные счета. По его словам, происхождение поступающих средств ПриватБанку хорошо известно, поскольку переводы осуществляются от компании, специализирующейся на цифровых платёжных решениях для морской отрасли, которая занимается упрощением выплаты зарплаты морякам.

Ранее сообщалось о жалобах клиентов ПриватБанка на то, что банкоматы "съедают" и не возвращают деньги. В Украине участились жалобы на случаи, когда банкоматы снимают деньги с карты, но не выдают наличные.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.

Как ранее сообщал Главред, украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.

Что известно о ПриватБанке?

ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

