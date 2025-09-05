НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

Нацбанк Украины продолжает шаг за шагом ослаблять валютные ограничения.

https://glavred.info/ukraine/nbu-udivil-ukraincev-neozhidannym-kursom-i-dollar-i-evro-poleteli-v-propast-10695449.html Ссылка скопирована

Август принес стабильность курса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Валютный рынок Украины в августе 2025 года был устойчивым

Доллар и евро подешевели по отношению к гривне

В августе 2025 года валютный рынок Украины продемонстрировал неожиданную стабильность: американский доллар и евро подешевели. Об этом говорится в сентябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Также там объяснили падение курса доллара за последний месяц.

Нацбанк отмечает, что сезонные факторы вместе с высоким спросом на гривневые финансовые инструменты уменьшили давление на безналичный сегмент валютного рынка. Это способствовало сокращению интервенций НБУ до 2,7 млрд долларов.

видео дня

Спрос на наличную валюту почти не изменился по сравнению с июлем, оставаясь на похожем уровне.

Благодаря уменьшению спроса клиентов банков на иностранную валюту, Нацбанк сократил объем продажи долларов и евро. В результате гривна укрепилась: средний официальный курс к доллару повысился на 0,8%, а к евро на 1,5%.

"НБУ продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений", - добавили в НБУ.

Относительно поведения населения, то в августе украинцы активнее покупали валюту в банках, спрос вырос на 30% по сравнению с июлем. Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов, а с начала года объем операций достиг 4,5 млрд долларов.

​ Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред ​

Курс валют - последние новости Украины

Главред недавно делился новым курсом валют на 5 сентября. В частности, украинской валюте удалось укрепить позиции.

В то же время, согласно прогнозу Национального банка Украины, по состоянию на 4 сентября курс доллара составлял 41,37 гривны, а евро 48,20 гривны.

Независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что осенью 2025 года на межбанковском рынке ожидаются колебания курса. По его прогнозам, курс доллара будет в диапазоне от 41,5 до 42,5 гривны, а евро от 47,5 до 49,8 гривны.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред