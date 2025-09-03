Укр
Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

Мария Николишин
3 сентября 2025, 17:37
В НБУ сказали, каким будет новый официальный курс доллара и евро.
Курс валют на четверг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

На четверг, 4 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Известно, что гривна ослабила свои позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, в четверг официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,37 гривни за доллар. Украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

Что важно, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Курс европейской валюты установлен на уровне 48,20 гривни за один евро. Гривна потеряла 2 копейки.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,37/41,40 грн/долл., а евро - 48,24/48,27 грн/евро.

Курс доллара в сентябре

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что курс доллара в Украине в сентябре будет оставаться стабильным, если будет своевременная поддержка со стороны регулятора.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в течение этой недели курс доллара в Украине будет оставаться стабильным и достаточно прогнозируемым.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что к концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривни и вырастет примерно до 42,6 гривен.

Кроме того, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечается, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

