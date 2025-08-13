Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

Что сказал Демкив:
- До конца года курс доллара превысит 42 гривны
- В случае получения помощи Украина сможет удержать курс и в 2026 году
К концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривны и вырастет примерно до 42,6 гривен. Таким прогнозом в интервью РБК-Украина поделился финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
По его словам, с таким курсом и валютными резервами более 55 миллиардов долларов, Национальный банк Украины будет иметь достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.
"Если Украина получит дополнительные 10 миллиардов долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году", - отметил он.
Однако пока предполагается, что в 2026 году валютные резервы, вероятно, сократятся до 40-45 миллиардов долларов.
Что будет с курсом доллара до конца текущей недели
До 17 августа курс доллара в Украине будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,65 - 42,2 гривны на наличном рынке. Таким образом, за 100 долларов в Украине придется заплатить от 4165 до 4220 гривен, а 1 000 долларов обойдется в 41 650-42 200 гривен.
Курс доллара в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что банкир Тарас Лесовой сообщил, что на этой неделе курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". Текущие колебания доллара будут небольшими, а разница между курсами покупки и продажи - минимальной.
Напомним, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский спрогнозировал, что осенью на межбанке курс гривны будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 гривен за доллар.
Накануне аналитики Dragon Capital прогнозировали, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года. Высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.
Читайте также:
- В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА
- Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы
- Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР
О персоне: Михаил Демкив
Михаил Демкив - финансовый аналитик компании ICU. Занимается обзором и выпуском аналитических отчетов о банковском секторе Украины. Ранее работал аудитором в международной компании "Делойт".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред