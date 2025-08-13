Укр
Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

Анна Косик
13 августа 2025, 11:04
Стабильность курса доллара в Украине в следующем году напрямую будет зависеть от предоставления Украине помощи.
Обменник, доллар
Как изменится курс доллара до конца года / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сказал Демкив:

  • До конца года курс доллара превысит 42 гривны
  • В случае получения помощи Украина сможет удержать курс и в 2026 году

К концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривны и вырастет примерно до 42,6 гривен. Таким прогнозом в интервью РБК-Украина поделился финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По его словам, с таким курсом и валютными резервами более 55 миллиардов долларов, Национальный банк Украины будет иметь достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.

"Если Украина получит дополнительные 10 миллиардов долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году", - отметил он.

Однако пока предполагается, что в 2026 году валютные резервы, вероятно, сократятся до 40-45 миллиардов долларов.

Что будет с курсом доллара до конца текущей недели

До 17 августа курс доллара в Украине будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,65 - 42,2 гривны на наличном рынке. Таким образом, за 100 долларов в Украине придется заплатить от 4165 до 4220 гривен, а 1 000 долларов обойдется в 41 650-42 200 гривен.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что банкир Тарас Лесовой сообщил, что на этой неделе курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". Текущие колебания доллара будут небольшими, а разница между курсами покупки и продажи - минимальной.

Напомним, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский спрогнозировал, что осенью на межбанке курс гривны будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 гривен за доллар.

Накануне аналитики Dragon Capital прогнозировали, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года. Высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.

О персоне: Михаил Демкив

Михаил Демкив - финансовый аналитик компании ICU. Занимается обзором и выпуском аналитических отчетов о банковском секторе Украины. Ранее работал аудитором в международной компании "Делойт".

доллар курс валют курс доллара
"Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

