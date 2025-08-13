Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Командование РФ не жалеет живой силы для постоянных атак, из-за чего у россиян теперь большие проблемы.

https://glavred.info/front/vmesto-shturmov-okkupanty-begut-na-zaporozhe-v-armii-rf-voznikli-problemy-10689338.html Ссылка скопирована

В круглосуточных штурмах оккупанты несут лишь большие потери / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Минобороны РФ

Что сообщили агенты Атеш:

У оккупантов критическая ситуация в Запорожской области

Командование РФ не считается с большими потерями

Все больше оккупантов убегают с позиций

Оккупационные войска страны-агрессора России на Запорожском направлении оказались в критической ситуации. Россияне из 108-го десантно-штурмового полка РФ, которые являются агентами движения Атеш, сообщили о больших потерях.

Дело в том, что российское командование отдает приказы, согласно которым, подразделения вынуждены продвигаться в сторону населенного пункта Павловка любой ценой.

видео дня

При этом у оккупантов нет никакой координации с соседними частями и контрбатарейной поддержки или эффективной работы РЭБ. Штурмовые действия в таком формате ведутся почти круглосуточно и враг несет "масштабные потери".

"В результате командование начало переводить в штурмовые группы тыловые подразделения и неугодных офицеров", - говорится в сообщении.

Агенты Атеш в полку уже передают точные сведения о позициях и перемещениях врага. Эти данные используются Силами обороны Украины для нанесения ударов, что дополнительно увеличивает потери среди оккупантов и разрушает боеспособность подразделения.

"Обстановка внутри полка накалена до предела. Растет количество случаев самовольного оставления позиций... Российских военных продолжают бросать на бессмысленные атаки, рассматривая их как расходный материал", - добавили они.

Россияне начинают помогать ВСУ

Накануне в АТЕШ сообщили, что украинским военным удалось уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении благодаря ценной информации, предоставленной одним из солдат России.

Военнослужащий, который служит в 57-й отдельной бригаде, обнаружил и быстро передал координаты тщательно замаскированных танков Т-62, которые находились в зоне боевых действий в Запорожье.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что в 247-м десантно-штурмовом полку вооруженных сил России, который размещен на временно оккупированной территории Запорожской области, зафиксирован рост случаев дезертирства.

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы имели успех в западной части Запорожской области. Аналитики ISW сообщили, что украинские защитники продвинулись в южной части Плавней, что к западу от Орехова.

В то же время недавно стало известно, что армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред