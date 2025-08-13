Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Что сообщили агенты Атеш:
- У оккупантов критическая ситуация в Запорожской области
- Командование РФ не считается с большими потерями
- Все больше оккупантов убегают с позиций
Оккупационные войска страны-агрессора России на Запорожском направлении оказались в критической ситуации. Россияне из 108-го десантно-штурмового полка РФ, которые являются агентами движения Атеш, сообщили о больших потерях.
Дело в том, что российское командование отдает приказы, согласно которым, подразделения вынуждены продвигаться в сторону населенного пункта Павловка любой ценой.
При этом у оккупантов нет никакой координации с соседними частями и контрбатарейной поддержки или эффективной работы РЭБ. Штурмовые действия в таком формате ведутся почти круглосуточно и враг несет "масштабные потери".
"В результате командование начало переводить в штурмовые группы тыловые подразделения и неугодных офицеров", - говорится в сообщении.
Агенты Атеш в полку уже передают точные сведения о позициях и перемещениях врага. Эти данные используются Силами обороны Украины для нанесения ударов, что дополнительно увеличивает потери среди оккупантов и разрушает боеспособность подразделения.
"Обстановка внутри полка накалена до предела. Растет количество случаев самовольного оставления позиций... Российских военных продолжают бросать на бессмысленные атаки, рассматривая их как расходный материал", - добавили они.
Россияне начинают помогать ВСУ
Накануне в АТЕШ сообщили, что украинским военным удалось уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении благодаря ценной информации, предоставленной одним из солдат России.
Военнослужащий, который служит в 57-й отдельной бригаде, обнаружил и быстро передал координаты тщательно замаскированных танков Т-62, которые находились в зоне боевых действий в Запорожье.
Ситуация на Запорожском направлении - последние новости
Ранее сообщалось, что в 247-м десантно-штурмовом полку вооруженных сил России, который размещен на временно оккупированной территории Запорожской области, зафиксирован рост случаев дезертирства.
Напомним, Главред писал, что украинские бойцы имели успех в западной части Запорожской области. Аналитики ISW сообщили, что украинские защитники продвинулись в южной части Плавней, что к западу от Орехова.
В то же время недавно стало известно, что армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
