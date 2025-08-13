Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Анна Косик
13 августа 2025, 09:53
1123
Командование РФ не жалеет живой силы для постоянных атак, из-за чего у россиян теперь большие проблемы.
ВСУ, армия РФ
В круглосуточных штурмах оккупанты несут лишь большие потери / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Минобороны РФ

Что сообщили агенты Атеш:

  • У оккупантов критическая ситуация в Запорожской области
  • Командование РФ не считается с большими потерями
  • Все больше оккупантов убегают с позиций

Оккупационные войска страны-агрессора России на Запорожском направлении оказались в критической ситуации. Россияне из 108-го десантно-штурмового полка РФ, которые являются агентами движения Атеш, сообщили о больших потерях.

Дело в том, что российское командование отдает приказы, согласно которым, подразделения вынуждены продвигаться в сторону населенного пункта Павловка любой ценой.

видео дня

При этом у оккупантов нет никакой координации с соседними частями и контрбатарейной поддержки или эффективной работы РЭБ. Штурмовые действия в таком формате ведутся почти круглосуточно и враг несет "масштабные потери".

"В результате командование начало переводить в штурмовые группы тыловые подразделения и неугодных офицеров", - говорится в сообщении.

Агенты Атеш в полку уже передают точные сведения о позициях и перемещениях врага. Эти данные используются Силами обороны Украины для нанесения ударов, что дополнительно увеличивает потери среди оккупантов и разрушает боеспособность подразделения.

"Обстановка внутри полка накалена до предела. Растет количество случаев самовольного оставления позиций... Российских военных продолжают бросать на бессмысленные атаки, рассматривая их как расходный материал", - добавили они.

Россияне начинают помогать ВСУ

Накануне в АТЕШ сообщили, что украинским военным удалось уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении благодаря ценной информации, предоставленной одним из солдат России.

Военнослужащий, который служит в 57-й отдельной бригаде, обнаружил и быстро передал координаты тщательно замаскированных танков Т-62, которые находились в зоне боевых действий в Запорожье.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что в 247-м десантно-штурмовом полку вооруженных сил России, который размещен на временно оккупированной территории Запорожской области, зафиксирован рост случаев дезертирства.

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы имели успех в западной части Запорожской области. Аналитики ISW сообщили, что украинские защитники продвинулись в южной части Плавней, что к западу от Орехова.

В то же время недавно стало известно, что армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские военные Запорожская область Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:32Политика
Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

10:28Фронт
Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

09:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Последние новости

10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

10:32

Гороскоп на завтра 14 августа: Весам - растраты, Девам - стресс

10:32

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:28

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

09:53

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
09:35

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

09:28

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

09:15

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

09:10

Ходячие противоречия: три знака зодиака с самими сложными характерами

Реклама
09:01

Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

09:00

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран

08:27

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ситуация на фронте и переговоры на Аляске: что ждет Украину?мнение

07:56

Откроет путь РФ на Харьков и Днепр: в ISW сказали, чем грозит Украине потеря ДонбассаФото

07:10

Чем отличаются два мужчины со скрипкой: только люди с "орлиным зрением" найдут отличия

06:59

Встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске: в CNN раскрыли детали

06:10

Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путинамнение

06:00

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с парнем на кассе за 27 секунд

Реклама
04:32

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

04:00

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

03:30

Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

02:32

Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"Видео

02:22

"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

02:16

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:10

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

01:30

Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

01:10

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

01:04

Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

00:17

Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

12 августа, вторник
23:52

В России в возрасте 49 лет скончалась популярная актриса и певица

23:29

"На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации

23:25

Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"

23:13

Где два кота: только самые внимательные найдут их за 12 секунд

23:06

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рожденияВидео

23:06

Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

22:55

"Это был мегауспех": глава СБУ раскрыл детали уникальной спецоперации на Курщине

22:43

"Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

Реклама
22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

21:27

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

21:04

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

20:56

Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять