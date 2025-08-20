Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

Плотников прогнозирует, что объективных оснований для обесценивания доллара не будет.

https://glavred.info/ukraine/kakim-budet-kurs-dollara-v-ukraine-posle-zaversheniya-voyny-prognoz-ekonomista-10691255.html Ссылка скопирована

Что будет с курсом валют в случае перемирия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что будет с курсом валют в Украине после завершения войны

Какие факторы влияют на курс доллара

Активные переговоры по завершению войны все чаще заставляют украинцев задумываться: что же будет с курсом валют после ее завершения. Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новости.LIVE рекомендует не надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар - обесцениваться.

По его словам, существуют внеэкономические факторы, способные повлиять на курсовые показатели в Украине.

видео дня

Плотников объясняет, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

"Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса", - констатировал экономист.

Он прогнозирует, что объективных оснований для обесценивания доллара не будет. Только в случае выхода на украинский рынок корпораций/правительств, которые смогут создать новые рабочие места и вкладывать деньги в восстановление, можно будет говорить о потенциале для противоположной курсовой динамики.

Плотников добавляет, что гривна будет постепенно дешеветь до конца 2025 года, ведь не ожидается больших поступлений валюты.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с курсом евро в Украине после завершения войны

Что касается евро, то формирование официального курса вообще не имеет отношения к Украине, поскольку динамика зависит от торгово-экономических отношений Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки.

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар. Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума.

Ранее Главред рассказывал о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

Однако по мнению аналитиков инвестиционной группы ICU, в ближайшие 4-6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным - в пределах 41,5-42 гривен за доллар.

Другие новости:

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред