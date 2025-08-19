Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

В Украине переписали цены на валюту.

https://glavred.info/ukraine/dollar-stremitelno-rvanul-v-krutoe-pike-skolko-budet-stoit-valyuta-20-avgusta-10691003.html Ссылка скопирована

Курс валют на 20 августа / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллар 20 августа

Сколько будет стоить европейская валюта в среду

Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар. Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума. Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно новому официальному курсу валют, гривна ослабила свои позиции на 10 копеек относительно доллара.

видео дня

По отношению к евро гривна также теряет позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,32 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 15 копеек.

Курс валют на 20 августа / фото: bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке доллар стабилен - 41,60 грн.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс покупки и продажи доллара в банках Украины до 22 августа будет в пределах 41-41,80 гривны, а в обменниках - в пределах от 41,05 до 41,75 гривны.

В то же время, согласно его прогнозу, курс евро в банках будет находиться в пределах от 47,70 до 49 гривен, а в обменниках - в пределах от 47,90 до 48,90 гривны.

Курс валют в Украине - новости по теме

Ранее Главред рассказывал о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

Однако по мнению аналитиков инвестиционной группы ICU, в ближайшие 4-6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным - в пределах 41,5-42 гривен за доллар.

Кроме того, обменять доллары больше не так легко - некоторые купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред