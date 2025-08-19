Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

Для получения надбавки нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов.

Кто получит надбавку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Как оформить надбавку пенсионерам за уход после 80 лет

Что известно о поддержке для тех, кто нуждается в уходе

В Украине пожилые люди от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную финансовую поддержку к пенсии. На сегодня размер такой доплаты составляет 944,4 гривны. Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Надбавка предоставляется пенсионерам по возрасту, которые не могут самостоятельно себя обслуживать и нуждаются в посторонней помощи.

Для оформления выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд. Главным документом является медицинская справка от врачебно-консультационной комиссии (ВКК), которая подтверждает необходимость постоянного ухода.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Если такая справка была выдана еще в 2020 году и имеет отметку "бессрочная", она также считается действующей.

Дополнительно необходимо предоставить документы о составе семьи, подтверждение отсутствия трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять уход, а также личное заявление пенсионера в сервисный центр ПФУ.

При соблюдении всех требований надбавку назначают в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить пожилым людям дополнительные средства на уход и повседневные нужды.

Новости Украины - что известно о выплатах пенсий

Напомним, Главред писал о том, что некоторым категориям украинских пенсионеров будут начислены специальные доплаты. В частности, речь идет о сумме до 944 гривен, которая будет добавляться к ежемесячной пенсии.

Кроме того, произошли важные изменения в украинском законодательстве, которые дают людям возможность самостоятельно влиять на размер своих будущих пенсий. Это позволяет более гибко подойти к планированию собственного финансового будущего.

Также стоит отметить, что в августе некоторые пенсионеры получат дополнительные разовые выплаты. Сумма этих надбавок будет зависеть от категории пенсионера и может составлять от 450 до 3100 гривен.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

