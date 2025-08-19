50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект №13532, направленный на усиление поддержки семей с детьми.

https://glavred.info/ukraine/50-tysyach-na-rebenka-i-7000-ezhemesyachno-rada-prinyala-zakon-o-novyh-vyplatah-10691000.html Ссылка скопирована

Рада поддержала увеличение помощи на детей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Верховная Рада поддержала законопроект №13532

Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 50 000 грн

7000 грн в месяц будут выплачивать на уход за ребенком до 1 года

Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект №13532, который предусматривает существенное увеличение размеров помощи при рождении ребенка и введение новых видов выплат. За документ проголосовали 290 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, ключевое изменение - это единовременная денежная помощь в размере 50 000 грн для всех женщин, родивших ребенка. Выплата будет начисляться сразу после родов.

видео дня

"Больше денег при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь - одной суммой", - пояснил Железняк.

Эта выплата станет дополнением к уже действующей помощи "Пакет малыша", которая, как и раньше, будет выдаваться семьям с новорожденными. Однако, если раньше его можно было получить только после рождения ребенка, то теперь заказать его будет возможно уже с 36-й недели беременности.

Правительство считает, что такая финансовая поддержка поможет семьям увереннее пережить первые месяцы после рождения ребенка и частично компенсирует расходы на уход.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком

Железняк отметил, что беременные женщины, которые не имеют страхового стажа (официального трудоустройства), будут получать 7000 грн ежемесячно в течение всего периода беременности.

Отдельно предусмотрена помощь для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который осуществляет уход за ребенком до одного года. Предварительно речь идет о выплате 7 000 грн в месяц.

Помощь "еЯсла"

Еще одним нововведением станет помощь под названием "еЯсла". Ее будет получать тот из родителей (или опекун), кто вернется на работу после того, как ребенку исполнится год.

"Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год - можно получать компенсацию за детсад (примерно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того из родителей, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии", - рассказал нардеп.

Пакет школьника

Железняк подчеркнул, что каждый первоклассник получит единовременную выплату в размере 5000 грн для приобретения необходимых вещей в школу. Выплата будет предоставляться всем без исключения, независимо от дохода семьи.

Выплаты на детей в Украине

Напомним, сейчас помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 грн. Из них 10 320 грн выплачивается единовременно, остальные - по 860 грн ежемесячно в течение трех лет.

Как сообщал Главред, в июле в соцсетях украинцы жалуются на задержку помощи на детей. В Минсоцполитики пояснили, что выплаты осуществляются вовремя, но из-за передачи их администрирования Пенсионному фонду деньги будут поступать в новые сроки.

Кроме этого, украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц могут получить ряд социальных выплат. В частности, государство предоставит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Читайте также:

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред