От 'смешной' цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

Производители накапливают нераспроданный продукт на складах из-за снижения спроса и сложностей с экспортом.

На какой продукт спрос падает, а цены снижаются

Сколько он стоит в АТБ, Сильпо и Varus

В Украине наблюдается уменьшение спроса на сливочное масло, что постепенно влечет за собой удешевление этого продукта. Об этом информирует ИНФАГРО.

Экспортные показатели также снижаются, ведь торговля со странами ЕС остается под знаком вопроса из-за возвращения квот. В результате производители вынуждены складировать излишки нераспроданного масла на своих складах. При этом часть квот для украинской продукции еще не использована полностью.

В июле цены на внутреннем рынке резко поднялись, и тогда производители не спешили выходить с товаром на внешние рынки, надеясь на более выгодные условия. Сейчас же стоимость масла для украинских покупателей почти сравнялась с экспортной.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Впрочем, дальнейшего значительного снижения цены ожидать не стоит: новый уровень стоимости уже близок к границе рентабельности. Поэтому производители планируют накапливать запасы в ожидании роста спроса или решения вопроса с расширением европейских квот.

Стоимость масла в украинских сетях:

АТБ: 85,70 грн за 180 г (со скидкой);

Сильпо: 89,99 грн;

Varus: 86,90 грн за масло 72,6%.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в конце 2025-го цена на важный продукт резко возрастет. Аналитики прогнозируют, что это произойдет либо в декабре 2025 года, либо в течение первого квартала 2026 года.

Кроме этого, в Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости. На ситуацию повлиял ряд факторов, среди них: погодные условия, полномасштабная война, а также сложные обстоятельства, в которых фермеры вынуждены собирать урожай на прифронтовых территориях Украины.

А вот цены на ключевые овощи и фрукты снизилисьВ течение последней недели лета в Украине наблюдалось снижение цен на овощи, которые входят в так называемый "борщевой набор". Кроме того, подешевели и сезонные фрукты.

