Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

Даяна Швец
3 сентября 2025, 13:09
164
Производители накапливают нераспроданный продукт на складах из-за снижения спроса и сложностей с экспортом.
От 'смешной' цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт
На какой продукт переписали цены / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • На какой продукт спрос падает, а цены снижаются
  • Сколько он стоит в АТБ, Сильпо и Varus

В Украине наблюдается уменьшение спроса на сливочное масло, что постепенно влечет за собой удешевление этого продукта. Об этом информирует ИНФАГРО.

Экспортные показатели также снижаются, ведь торговля со странами ЕС остается под знаком вопроса из-за возвращения квот. В результате производители вынуждены складировать излишки нераспроданного масла на своих складах. При этом часть квот для украинской продукции еще не использована полностью.

видео дня

В июле цены на внутреннем рынке резко поднялись, и тогда производители не спешили выходить с товаром на внешние рынки, надеясь на более выгодные условия. Сейчас же стоимость масла для украинских покупателей почти сравнялась с экспортной.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Впрочем, дальнейшего значительного снижения цены ожидать не стоит: новый уровень стоимости уже близок к границе рентабельности. Поэтому производители планируют накапливать запасы в ожидании роста спроса или решения вопроса с расширением европейских квот.

Стоимость масла в украинских сетях:

  • АТБ: 85,70 грн за 180 г (со скидкой);
  • Сильпо: 89,99 грн;
  • Varus: 86,90 грн за масло 72,6%.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в конце 2025-го цена на важный продукт резко возрастет. Аналитики прогнозируют, что это произойдет либо в декабре 2025 года, либо в течение первого квартала 2026 года.

Кроме этого, в Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости. На ситуацию повлиял ряд факторов, среди них: погодные условия, полномасштабная война, а также сложные обстоятельства, в которых фермеры вынуждены собирать урожай на прифронтовых территориях Украины.

А вот цены на ключевые овощи и фрукты снизилисьВ течение последней недели лета в Украине наблюдалось снижение цен на овощи, которые входят в так называемый "борщевой набор". Кроме того, подешевели и сезонные фрукты.

Больше экономических новостей:

Об источнике: информационно-аналитическое агентство "Инфагро"

Информационно-аналитическое агентство"Инфагро " - это украинское агентство, которое специализируется на анализе и прогнозировании рынка сельскохозяйственной продукции, в частности молочной отрасли.

"Инфагро" предоставляет информацию и аналитику о состоянии и тенденциях аграрного рынка Украины, с особым акцентом на молочной промышленности. Эксперты анализируют производство, потребление, цены и другие факторы, влияющие на рынок сельскохозяйственной продукции.

Агентство предоставляет рыночные обзоры, прогнозы и аналитические отчеты, которые помогают компаниям принимать обоснованные решения.

Они отслеживают изменения в законодательстве, технологиях и других факторах, влияющих на аграрный сектор.

Кроме этого, информация, которую предоставляет "Инфагро", используется производителями, переработчиками, трейдерами и другими участниками рынка для планирования своей деятельности - их аналитические данные помогают формировать стратегии развития и адаптироваться к изменениям на рынке.

Агентство предоставляет различные информационные услуги, включая рыночные отчеты, аналитические обзоры и консультации, а также предоставляет аналитику и статистику о молочной отрасли Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подсолнечное масло продукт продукты питания цены на продукты молочные продукты новости Украины деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:32Украина
Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:50Синоптик
"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

Последние новости

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

Реклама
12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Реклама
10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

Реклама
04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

01:24

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

00:43

Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

02 сентября, вторник
23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять