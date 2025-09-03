ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

Хотя экономика РФ еще не на грани коллапса, стратегия Украины может резко ускорить этот процесс, заставив Путина сесть за стол переговоров.

https://glavred.info/war/vsu-nashli-slaboe-mesto-pochemu-rf-nachnet-peregovory-uzhe-osenyu-detali-politico-10694897.html Ссылка скопирована

Какие последствия украинских ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

Сочетание санкций и атак БПЛА может вынудить Путина к переговорам

Запад видит экономическое давление как ключ к завершению войны

Украинские беспилотники системно атакуют объекты российской нефтепереработки, что привело к серьезным перебоям в работе отрасли. Как сообщило Politico, в течение последних недель вышла из строя значительная часть производственных мощностей, что вызвало топливный дефицит внутри страны и поставило одну из ключевых стратегических сфер Кремля под угрозу паралича.

Эта ситуация совпала с заявлениями западных партнеров Киева, которые считают экономическое давление самым эффективным способом заставить Владимира Путина искать мирный выход из войны.

видео дня

Как пишут журналисты Politico со ссылкой на трех европейских чиновников, существует общее видение: санкции в сочетании с ударами по критической инфраструктуре заставят Москву согласиться на переговоры.

НПЗ в России / Главред-инфографика

Аналитики оценивают, что сейчас повреждено около 15-20% российских мощностей по производству топлива. В результате Москва была вынуждена ограничить экспорт, а в регионах возникли очереди на автозаправках.

Хотя подобные атаки продолжаются уже больше года, именно сейчас их эффект стал ощутимым, ведь санкции и отсутствие доступа к западному оборудованию значительно усложняют ремонт нефтеперерабатывающих заводов в России.

Бывший британский офицер разведки Филипп Ингрэм отметил, что эта стратегия является "ключевой частью войны", которую продвигает руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Он достал старое руководство союзников по диверсионным операциям времен Второй мировой и адаптировал его к этому конфликту - бить по россиянам на оперативном уровне, разрушая их способность поставлять на фронт людей и ресурсы. Зеленский прямо сказал: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, но кто контролирует оперативный уровень - тот выигрывает войну в целом", - пояснил эксперт.

Ингрэм также отметил, что российская экономика "пока не на грани коллапса". По его прогнозам, для серьезных проблем у Кремля понадобится еще 12-18 месяцев, но этот процесс может ускориться, если интенсивность атак возрастет.

Удары по целям России - последние новости

Как сообщал Главред, 1 сентября бойцы ГУР уничтожили ключевой объект россиян в Запорожской области. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что операция завершилась полным уничтожением штаба 35-й армии РФ в районе села Воскресенка.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины, а именно их Силы специальных операций, осуществили успешную атаку на временно оккупированную территорию Крыма. В результате этой операции была уничтожена радиолокационная станция, входившая в состав российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В ГУР показали кадры массированного удара по Крыму. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины атаковали временно оккупированный Крым, уничтожив два вертолета Ми-8 россиян и вражеский буксир.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред