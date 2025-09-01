Укр
ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 10:16
134
Силы специальных операций ВСУ в ночь на 30 августа совершили атаку в оккупированном Крыму и уничтожили радиолокационную станцию российского комплекса С-300.
ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить 'жирную' цель на аэродроме
ССО провели дерзкую операцию в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • ССО провели серию операций в оккупированном Россией Крыму
  • Удалось уничтожить РЛС к российской системе ПВО С-300 на аэродроме в Саках

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели дерзкую атаку на территории временно оккупированного Россией Крыма и уничтожили РЛС оккупантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ССО в Telegram.

Сообщается, что в ночь с 29 на 30 августа 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины осуществили серию спецопераций на территории временно оккупированного Крыма.

видео дня

В результате этих действий была уничтожена радиолокационная станция комплекса С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки.

"Силы специальных операций: Всегда за чертой!", - резюмировали в ССО.

Аэродромы Крым инфографика
/ Инфографика: Главред

Какова цель ударов по Крыму - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина успешно наносит удары по оккупированному Крыму, уничтожая как инфраструктурные объекты, так и дорогостоящие системы ПВО, однако на полуострове все еще сосредоточены значительные военные ресурсы. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он отметил, что в Крыму остается большое количество военных целей.

По словам эксперта, сейчас полуостров фактически превратился в огромный полигон: вся береговая линия укреплена, завезены многочисленные системы ПВО и ПРО, а на аэродроме Саки до сих пор базируется значительное количество авиации.

"По Сакам мы били много раз и успешно, уничтожали там технику и инфраструктуру, но все равно эта авиация до сих пор еще там работает. Там еще есть над чем работать. То есть там буквально на каждом шагу какие-то воинские части, арсеналы, аэродромы", - подытожил эксперт.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 августа бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно уничтожили ряд важных объектов российских войск во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, по данным военных источников, украинские силы нанесли удары крылатыми ракетами "Фламинго" по пограничной заставе и патрульным катерам ФСБ в районе Армянска, пишет "Милитарный".

Кроме того, 30 августа беспилотники атаковали Симферополь. В результате удара на местном аэродроме были уничтожены два российских вертолета. Об этом сообщил авиационный аналитический ресурс AviVector, обнародовав спутниковые снимки с места поражения российских военных объектов.

Другие новости:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

война в Украине новости Крыма
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

