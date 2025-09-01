Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

Даже сами россияне начинают понимать, что их обманывают

Ложь Герасимова разоблачили / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Россияне поймали Герасимова на лжи

Военачальник преувеличил территориальные достижения России

В Кремле решили усилить информационные усилия

Начальник генштаба ВС страны-агрессора России Валерий Герасимов недавно вышел с заявлением о невероятных успехах оккупационной армии РФ на фронте, которая якобы захватила 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов.

Однако даже российские военные блогеры не поверили словам Герасимова, поэтому раскритиковали его за ложь. Об этом в новом отчете сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

О чем солгал Герасимов

Российские блогеры отметили, что озвученные военачальником числа очень сильно преувеличены и спросили, какие элементы российской военной структуры предоставляют ложные отчеты высшему командованию РФ.

Неправдивость заявления Герасимова подтвердили и в ISW. Там подсчитали, что на самом деле армия РФ захватила лишь примерно 2346 квадратных километров украинской территории и 130 населенных пунктов.

Как отреагировали в Кремле на обвинения в сторону Герасимова

Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, в Кремле решили усилить информационные усилия, поскольку темпы наступления оккупантов остаются крайне медленными, а показатели потерь бьют все новые рекорды.

Как в Украине прокомментировали заявление о невероятных успехах РФ

Генштаб ВС Украины опубликовал заявление, в котором утверждается, что Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления.

Доказательством этого в частности является то, что оккупационные войска РФ не взяли под контроль ни один крупный город Украины. Вместе с тем вражеская армия с начала 2025 года потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее партизаны сообщали, что на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения в Донецкой области продолжают выполнять боевые задачи и последовательно уничтожать противника. Только за восемь месяцев этого года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч, и больше всего из них пришлось именно на Донецкую область. Несмотря на это враг не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Напомним, Главред писал, что оккупационные войска страны-агрессора России обходят направление Часового Яра в Донецкой области. Сейчас речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются просочиться по подвалам и закрепиться.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

