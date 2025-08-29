Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

Россияне почувствовали удар по логистическим возможностям.

https://glavred.info/war/klyuchevaya-stanciya-sily-oborony-porazili-vazhnyy-obekt-obespecheniya-armii-rf-10693757.html Ссылка скопирована

Еще один важный объект РФ пострадал в результате атаки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Что сообщили в Генштабе:

В Брянской области поражен важный объект РФ

На линейно-производственной станции врага возник пожар

Силы обороны подрывают логистические возможности России

В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины поразили важный объект страны-агрессора России, который обеспечивает вражескую армию нефтепродуктами. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи, что в Брянской области РФ.

видео дня

"Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на территории объекта возник пожар, а результаты поражения еще уточняются. Там отметили, что Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей.

Чем важны удары Украины по территории РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что Кремль очень боится расширения войны на территорию России, что и происходит во время украинских атак вглубь РФ.

Удары по военной инфраструктуре уже начинают сказываться на общественных настроениях, а в будущем это будет более ощутимо.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.

Напомним, Главред писал, о поражении морского терминала Усть-Луга в Ленинградской области РФ, Сызранского нефтеперерабатывающего завода и ряд других логистических объектов страны-агрессора России 24 августа.

Ранее СМИ писали, что Украина усилила атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру страны-агрессора России. Таким образом, под ударом оказался важнейший сектор экономики кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред