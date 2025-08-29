Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

Что сообщили в Генштабе:
- В Брянской области поражен важный объект РФ
- На линейно-производственной станции врага возник пожар
- Силы обороны подрывают логистические возможности России
В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины поразили важный объект страны-агрессора России, который обеспечивает вражескую армию нефтепродуктами. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Украинские военные нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи, что в Брянской области РФ.
"Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на территории объекта возник пожар, а результаты поражения еще уточняются. Там отметили, что Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей.
Чем важны удары Украины по территории РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что Кремль очень боится расширения войны на территорию России, что и происходит во время украинских атак вглубь РФ.
Удары по военной инфраструктуре уже начинают сказываться на общественных настроениях, а в будущем это будет более ощутимо.
Удары вглубь России - последние новости
Недавно подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.
Напомним, Главред писал, о поражении морского терминала Усть-Луга в Ленинградской области РФ, Сызранского нефтеперерабатывающего завода и ряд других логистических объектов страны-агрессора России 24 августа.
Ранее СМИ писали, что Украина усилила атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру страны-агрессора России. Таким образом, под ударом оказался важнейший сектор экономики кремлевского диктатора Владимира Путина.
