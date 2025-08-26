Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

Юрий Берендий
26 августа 2025, 16:30
242
Подоляк заявил, что главным страхом Кремля является перенос войны на территорию России, такие действия изменят общественные настроения и отношение к Путину.
'Заставит россиян выйти из Украины': назван главный страх Путина в войне
Назван главный страх Путина в войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем сказал Подоляк:

  • Расширение войны на территорию России является самым большим страхом диктатора Путина
  • Это будет способствовать давлению со стороны российских элит для выхода России из войны
  • Важно продолжать удары вглубь России

Главным страхом Кремля сейчас является расширение войны непосредственно на территорию России. Если Украина усилит удары по военной инфраструктуре, это ощутимо скажется на общественных настроениях. В таком случае регионы РФ, прежде всего Московская и Ленинградская области, значительно острее будут ощущать последствия войны. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что это серьезно повлияет на отношение россиян к Владимиру Путину.

Он пояснил, что если боевые действия коснутся российской территории в значительно более широком масштабе, то давление на Путина и внутренние дискуссии в РФ приобретут совсем другой характер.

видео дня

"Это не говорит о том, что они выйдут на улицы протестовать против войны. Но условные российские элиты в окружении Путина будут гораздо более заинтересованы в том, чтобы выходить из этой войны, фиксировать убытки", - сказал он.

По словам Подоляка, пока же в его окружении считают, что стоимость войны для них низкая, а цена выхода из нее - слишком высокой, поэтому боевые действия можно продолжать. Более того, они получают прибыли, больше довоенных, благодаря обслуживанию оккупационных структур. Поэтому удары по территории России становятся важным, в частности психологическим, фактором влияния.

Удары по России - мнение эксперта

Ранее Главред писал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может потерять возможность продолжать войну против Украины уже в течение нескольких месяцев, если украинские Силы обороны получат современное мощное вооружение, способное разрушить военную и энергетическую инфраструктуру РФ. Это может привести к быстрому перелому в войне, заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Дипломат подчеркнул, что если Путин будет упираться и в дальнейшем отказываться от прекращения огня, а Украина получит новые средства поражения и нанесет РФ серьезные потери, то уже через несколько месяцев Кремль потеряет инструменты для продолжения войны.

"При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, против России необходимо вводить более жесткие санкции, однако главная проблема Европы заключается в нежелании применять вторичные ограничения. Нарушителей санкций не наказывают, что позволяет Кремлю обходить запреты. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Он подчеркнул, что пока Россия имеет ресурсы для ведения войны, диктатор Владимир Путин будет пытаться затягивать ее и не будет соглашаться на завершение.

Между тем Институт изучения войны сообщил, что российское командование фактически свернуло попытки продвижения в направлении Доброполья, сосредоточив основные усилия на других отрезках фронта.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Михаил Подоляк Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:30Война
США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

16:02Мир
В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

Реклама
16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

Реклама
14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Реклама
10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять