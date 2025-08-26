'Заставит россиян выйти из Украины': назван главный страх Путина в войне

Подоляк заявил, что главным страхом Кремля является перенос войны на территорию России, такие действия изменят общественные настроения и отношение к Путину.

Назван главный страх Путина в войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем сказал Подоляк:

Расширение войны на территорию России является самым большим страхом диктатора Путина

Это будет способствовать давлению со стороны российских элит для выхода России из войны

Важно продолжать удары вглубь России

Главным страхом Кремля сейчас является расширение войны непосредственно на территорию России. Если Украина усилит удары по военной инфраструктуре, это ощутимо скажется на общественных настроениях. В таком случае регионы РФ, прежде всего Московская и Ленинградская области, значительно острее будут ощущать последствия войны. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что это серьезно повлияет на отношение россиян к Владимиру Путину.

Он пояснил, что если боевые действия коснутся российской территории в значительно более широком масштабе, то давление на Путина и внутренние дискуссии в РФ приобретут совсем другой характер.

"Это не говорит о том, что они выйдут на улицы протестовать против войны. Но условные российские элиты в окружении Путина будут гораздо более заинтересованы в том, чтобы выходить из этой войны, фиксировать убытки", - сказал он.

По словам Подоляка, пока же в его окружении считают, что стоимость войны для них низкая, а цена выхода из нее - слишком высокой, поэтому боевые действия можно продолжать. Более того, они получают прибыли, больше довоенных, благодаря обслуживанию оккупационных структур. Поэтому удары по территории России становятся важным, в частности психологическим, фактором влияния.

Ранее Главред писал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может потерять возможность продолжать войну против Украины уже в течение нескольких месяцев, если украинские Силы обороны получат современное мощное вооружение, способное разрушить военную и энергетическую инфраструктуру РФ. Это может привести к быстрому перелому в войне, заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Дипломат подчеркнул, что если Путин будет упираться и в дальнейшем отказываться от прекращения огня, а Украина получит новые средства поражения и нанесет РФ серьезные потери, то уже через несколько месяцев Кремль потеряет инструменты для продолжения войны.

"При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, против России необходимо вводить более жесткие санкции, однако главная проблема Европы заключается в нежелании применять вторичные ограничения. Нарушителей санкций не наказывают, что позволяет Кремлю обходить запреты. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Он подчеркнул, что пока Россия имеет ресурсы для ведения войны, диктатор Владимир Путин будет пытаться затягивать ее и не будет соглашаться на завершение.

Между тем Институт изучения войны сообщил, что российское командование фактически свернуло попытки продвижения в направлении Доброполья, сосредоточив основные усилия на других отрезках фронта.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

