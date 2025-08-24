Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – эксперт

Андрей Ганчук
24 августа 2025, 15:35
178
Возможный перелом в войне обернется быстрыми последствиями, считает Владимир Огрызко.
Путин, войска РФ
Если Украина будет наносить эффективные удары по России, Путин в ближайшем будущем потеряет возможность вести войну - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное:

  • Через пару месяцев Путин мог бы лишиться инструментов ведения войны
  • Чтобы остановить Путина, должны сработать несколько сценариев
  • Путин должен понять, что он один в войне против Украины

Глава Кремля Владимир Путин может уже через несколько месяцев лишиться инструмента для ведения войны против Украины, если у Сил обороны в ближайшем будущем появятся мощные средства поражения, которыми можно будет сломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру. Тогда перелом в войне обернется быстрыми последствиями. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Как Путин может потерять возможность воевать

В интервью Главреду дипломат рассказал, что если Путин и дальше будет отказываться от прекращения огня, а Украина получит мощное вооружение и нанесет России серьезный урон, уже через несколько месяцев Москва потеряет способности вести войну.

видео дня

"Если сейчас Путин всеми силами будет отказываться от прекращения огня, если у нас появятся новые мощные средства поражения, и если в течение ближайших месяцев мы сможем поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то у Путина уже через несколько месяцев не будет возможности вести войну. При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Кроме того, по его мнению, было бы очень хорошо, если бы оружие оплачивалось из замороженных российских активов.

"Конечно, было бы высшим пилотажем, если бы эти 100 миллиардов были не европейскими, а замороженными российскими активами, которые сейчас находятся у европейцев. Поэтому нам важно убедить европейцев не тратить их деньги, которые будут полезны для их собственных нужд, а вспомнить, что в их банках лежит куча российских денег, поэтому лучше найти 1001 юридическое основание, чтобы все это было конфисковано у России и передано американцам в обмен на то оружие, которое нужно Украине. Вот и все", - добавил Огрызко.

Эксперт считает, что подобные события показали бы Путину, что он один в войне против Украины.

"Такие процессы показали бы Путину, что он один. Ну, хорошо, с Китаем. А когда Путин один против всего цивилизованного мира, даже при том, что США как бы и поддерживают его, но все равно становятся на сторону цивилизованных стран, шансов на продолжение войны у него нет. А если так, то у нас появляются совсем другие возможности для переговоров и принуждения России к тому, что нам нужно. Ведь если сейчас мы выйдем на стратегический паритет с Россией в вопросах вооружения, нам даже ядерное оружие не будет нужно, потому что конвенционным оружием мы сможем уничтожить все, что надо. Тактическое ядерное оружие – это очень страшно, но если в одну точку летит 5-10 "Фламинго", то по мощности взрыва они мало чем будут отличаться от применения тактического ядерного оружия", - уточнил Огрызко.

Смотрите видео, в котором Огрызко назвал один из сценариев дальнейшего хода войны:

"Может появиться понимание, что лучше отползти назад"

Тогда, по мнению дипломата, Путин может прийти к выводу, что лучше идти к завершению войны.

"Поэтому сейчас мы подошли к очень важному моменту, когда перелом в войне может иметь очень быстрые последствия. И поэтому у Путина даже без ножа за нашей спиной может появиться понимание, что лучше отползти назад, восстановить разрушенное и заплатить контрибуцию, чем увидеть собственными глазами, как его режим падет под его же ногами", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, администрация Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition. Их дальность составляет до 450 километров.

У Путина два сценария против Украины, написали журналисты The Times. В частности, глава Кремля может стремиться завершить войну на своих условиях, но и готов ее продолжать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в якобы срыве переговоров России и Украины. Также он "пожаловался" на Зеленского, который требует встречи с Путиным.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Владимир Огрызко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

17:21Фронт
Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:50Украина
Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Последние новости

17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

Реклама
15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Реклама
13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Реклама
08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять