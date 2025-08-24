Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – эксперт

Возможный перелом в войне обернется быстрыми последствиями, считает Владимир Огрызко.

Если Украина будет наносить эффективные удары по России, Путин в ближайшем будущем потеряет возможность вести войну - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное:

Через пару месяцев Путин мог бы лишиться инструментов ведения войны

Чтобы остановить Путина, должны сработать несколько сценариев

Путин должен понять, что он один в войне против Украины

Глава Кремля Владимир Путин может уже через несколько месяцев лишиться инструмента для ведения войны против Украины, если у Сил обороны в ближайшем будущем появятся мощные средства поражения, которыми можно будет сломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру. Тогда перелом в войне обернется быстрыми последствиями. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Как Путин может потерять возможность воевать

В интервью Главреду дипломат рассказал, что если Путин и дальше будет отказываться от прекращения огня, а Украина получит мощное вооружение и нанесет России серьезный урон, уже через несколько месяцев Москва потеряет способности вести войну.

"Если сейчас Путин всеми силами будет отказываться от прекращения огня, если у нас появятся новые мощные средства поражения, и если в течение ближайших месяцев мы сможем поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то у Путина уже через несколько месяцев не будет возможности вести войну. При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Кроме того, по его мнению, было бы очень хорошо, если бы оружие оплачивалось из замороженных российских активов.

"Конечно, было бы высшим пилотажем, если бы эти 100 миллиардов были не европейскими, а замороженными российскими активами, которые сейчас находятся у европейцев. Поэтому нам важно убедить европейцев не тратить их деньги, которые будут полезны для их собственных нужд, а вспомнить, что в их банках лежит куча российских денег, поэтому лучше найти 1001 юридическое основание, чтобы все это было конфисковано у России и передано американцам в обмен на то оружие, которое нужно Украине. Вот и все", - добавил Огрызко.

Эксперт считает, что подобные события показали бы Путину, что он один в войне против Украины.

"Такие процессы показали бы Путину, что он один. Ну, хорошо, с Китаем. А когда Путин один против всего цивилизованного мира, даже при том, что США как бы и поддерживают его, но все равно становятся на сторону цивилизованных стран, шансов на продолжение войны у него нет. А если так, то у нас появляются совсем другие возможности для переговоров и принуждения России к тому, что нам нужно. Ведь если сейчас мы выйдем на стратегический паритет с Россией в вопросах вооружения, нам даже ядерное оружие не будет нужно, потому что конвенционным оружием мы сможем уничтожить все, что надо. Тактическое ядерное оружие – это очень страшно, но если в одну точку летит 5-10 "Фламинго", то по мощности взрыва они мало чем будут отличаться от применения тактического ядерного оружия", - уточнил Огрызко.

Смотрите видео, в котором Огрызко назвал один из сценариев дальнейшего хода войны:

"Может появиться понимание, что лучше отползти назад"

Тогда, по мнению дипломата, Путин может прийти к выводу, что лучше идти к завершению войны.

"Поэтому сейчас мы подошли к очень важному моменту, когда перелом в войне может иметь очень быстрые последствия. И поэтому у Путина даже без ножа за нашей спиной может появиться понимание, что лучше отползти назад, восстановить разрушенное и заплатить контрибуцию, чем увидеть собственными глазами, как его режим падет под его же ногами", - подчеркнул Владимир Огрызко.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

