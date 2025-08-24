У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

Путин понимает, что открылось "окно возможностей" для прекращения войны, но готов к любому дальнейшему развитию событий.

https://glavred.info/war/u-putina-dva-scenariya-protiv-ukrainy-po-ustupkam-kremlya-est-voprosy-the-times-10692203.html Ссылка скопирована

Путин заинтересован в "выгодном" для Кремля соглашении - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

Путин готов продолжать войну

Готовность Путина к уступкам под вопросом

Россия заинтересована в соглашении по Украине

Страна-оккупант Россия, вероятно, заинтересована в том, чтобы попытаться заключить соглашение относительно Украины, которое устраивает Кремль. Однако руководитель государства Владимир Путин готов продолжать войну, его готовность к уступкам остается под вопросом.

К чему готов Путин

В материале The Times политический обозреватель Марк Галеотти пишет: дипломатия пока не принесла результатов, поскольку Запад не готов признать, что Украина, вероятно, в ближайшее время не вернет оккупированные территории и не присоединится к НАТО. К тому же стиль Кремля усложняет ситуацию, ведь Москва предъявляет заведомо нереалистичные и оскорбительные требования, в рамках которых невозможно понять, где кончается торг и начинается "красная линия".

видео дня

Чего добивается Путин

Галеотти пишет, что Путин понимает – появилось окно возможностей для прекращения войны. Это связано, в том числе, с циничными причинами, в основе которых – обвинить президента Украины Владимира Зеленского в препятствии миру или же разжечь разногласия внутри Европы. Однако Путин понимает и риски продолжения войны.

В России считают, что продержатся дольше Украины

Согласно оценкам Минобороны Британии, с учетом текущих темпов продвижения, России понадобится примерно 4,5 года и еще 1,93 млн жертв, чтобы захватить "остальную территорию" Украины. Причем Кремль верит, что время на его стороне, и рассчитывает продержаться дольше украинского государства.

Экономику России ждет рецессия

Россия тратит колоссальные деньги на войну. За первое полугодие на военные действия израсходована почти половина бюджета. МВФ прогнозирует рецессию, которая может вызвать недовольство среди населения.

"Нет никаких гарантий, что это приведет к чему-то"

Как полагает аналитик, есть "тихие намеки" на гибкость российской позиции. Официальные лица, которые приближены к Кремлю, дают понять, что готовы к уступкам. Однако публично тот же глава МИД РФ Сергей Лавров отстаивает жесткую позицию относительно "легитимности" властей Украины и получения "права вето" на гарантии безопасности для государства.

"Нет никаких гарантий, что это приведет к чему-то, но, безусловно, есть сигналы того, что возможностей для переговоров может быть больше, чем в прошлом, - пишет Галеотти со ссылкой на одного из западных дипломатов в Москве.

Украине, вероятно, надо начинать переговоры

Также Марк Галеотти подчеркнул: прямого диалога между Украиной и РФ нет, ни одна из сторон не смягчает свою позицию. В этой ситуации Украине нужно взять на себя инициативу и настаивать на возобновлении серьезных переговоров, которые должны заставить Путина раскрыть свои карты.

Война России и Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Wall Street Journal написали, что Украина получит более 3 тысяч ракет дальностью до 450 километров. Ракеты должны поступить украинской армии через 6 недель.

Путин не настроен на мир с Украиной, предположили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, целью Москвы остается капитуляция украинского государства.

Слова Лаврова относительной вопроса гарантий безопасности для Украины привели к фактически срыву переговоров России и США, написали в Bloomberg. Также Путин публично не подтвердил готовность предоставить Украине гарантии.

Другие новости:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред