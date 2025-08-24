Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Позиция Кремля относительно вопросов урегулирования российско-украинской войны не меняется.

Путин заинтересован в "капитуляции" Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

Путин не заинтересован в мире в Украине

Лавров транслирует позицию Путина по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел страны-оккупанта России подчеркивает нежелание главы государства Владимира Путина идти на мир с Украиной. Москва придерживается своих прежних военных "целей", которые предусматривают капитуляцию украинского государства. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Россия не хочет встречи Зеленского и Путина

В сводке ISW говорится, что в МИД РФ по-прежнему подчеркивают нежелание главы Кремля Владимира Путина встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в сроки, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.

Кроме того, в российском "дипломатическом" ведомстве считают, что министр Сергей Лавров, дескать, не подрывает мирный процесс своими последними заявлениями, среди которых отказ от западных гарантий безопасности для Украины.

Позиция Кремля

В Институте акцентировали внимание на том, что слова Лаврова отражают позицию Кремля, которая "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.

МИД России, пишут аналитики, повторил слова Лаврова от 20 и 21 августа, согласно которым любые серьезные дискуссии относительно западных гарантий безопасности для Украины, мол, не учитывающие "законные беспокойства" России, являются "дорогой в никуда".

Кроме того, в ведомстве подтвердили риторику Лаврова, в рамках которой РФ выступает, мол, за "действительно надежные" гарантии безопасности, и в качестве таких "гарантий" привели российские "требования", которые уже озвучивались российскими представителями во время

Чего "требует" Россия

Аналитики напомнили, что Россия "требует" постоянного запрета для Украины на вступление в НАТО, серьезных ограничений на украинскую армию и запрет западной военной помощи. В то же время РФ не идет на подобные уступки в пользу Украины.

Путин препятствует мирному процессу

Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что Лавров лишь озвучивает позицию Путина, который препятствует мирному процессу.

Каковы "цели" Кремля

Аналитики пришли к выводу, что слова Лаврова подтверждают тезисы Путина.

"ISW продолжает оценивать, что Путин по-прежнему не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, равнозначных полной капитуляции Украины", - подчеркивается в отчете ISW.

Планы по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы российские оккупанты больше не напали.

Трампа делает из Путина дурака, полагает председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук. По его мнению, Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.

Отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически привел к срыву переговоров РФ и США, пишет Bloomberg. К тому же Путин публично не подтвердил готовность предоставления Украине гарантий безопасности.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

