Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Андрей Ганчук
24 августа 2025, 08:57
2203
Позиция Кремля относительно вопросов урегулирования российско-украинской войны не меняется.
Путин, войска РФ
Путин заинтересован в "капитуляции" Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

  • Путин не заинтересован в мире в Украине
  • Лавров транслирует позицию Путина по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел страны-оккупанта России подчеркивает нежелание главы государства Владимира Путина идти на мир с Украиной. Москва придерживается своих прежних военных "целей", которые предусматривают капитуляцию украинского государства. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Россия не хочет встречи Зеленского и Путина

В сводке ISW говорится, что в МИД РФ по-прежнему подчеркивают нежелание главы Кремля Владимира Путина встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в сроки, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.

видео дня

Кроме того, в российском "дипломатическом" ведомстве считают, что министр Сергей Лавров, дескать, не подрывает мирный процесс своими последними заявлениями, среди которых отказ от западных гарантий безопасности для Украины.

Позиция Кремля

В Институте акцентировали внимание на том, что слова Лаврова отражают позицию Кремля, которая "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.

МИД России, пишут аналитики, повторил слова Лаврова от 20 и 21 августа, согласно которым любые серьезные дискуссии относительно западных гарантий безопасности для Украины, мол, не учитывающие "законные беспокойства" России, являются "дорогой в никуда".

Кроме того, в ведомстве подтвердили риторику Лаврова, в рамках которой РФ выступает, мол, за "действительно надежные" гарантии безопасности, и в качестве таких "гарантий" привели российские "требования", которые уже озвучивались российскими представителями во время

Чего "требует" Россия

Аналитики напомнили, что Россия "требует" постоянного запрета для Украины на вступление в НАТО, серьезных ограничений на украинскую армию и запрет западной военной помощи. В то же время РФ не идет на подобные уступки в пользу Украины.

Путин препятствует мирному процессу

Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что Лавров лишь озвучивает позицию Путина, который препятствует мирному процессу.

Каковы "цели" Кремля

Аналитики пришли к выводу, что слова Лаврова подтверждают тезисы Путина.

"ISW продолжает оценивать, что Путин по-прежнему не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, равнозначных полной капитуляции Украины", - подчеркивается в отчете ISW.

Планы по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы российские оккупанты больше не напали.

Трампа делает из Путина дурака, полагает председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук. По его мнению, Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.

Отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически привел к срыву переговоров РФ и США, пишет Bloomberg. К тому же Путин публично не подтвердил готовность предоставления Украине гарантий безопасности.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сергей Лавров война России и Украины гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:03Экономика
Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:57Война
Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

08:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Последние новости

10:03

Гривна держит удар, а евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

Реклама
07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

Реклама
22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

Реклама
15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять