Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Кратко:
- Путин не заинтересован в мире в Украине
- Лавров транслирует позицию Путина по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел страны-оккупанта России подчеркивает нежелание главы государства Владимира Путина идти на мир с Украиной. Москва придерживается своих прежних военных "целей", которые предусматривают капитуляцию украинского государства. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
Россия не хочет встречи Зеленского и Путина
В сводке ISW говорится, что в МИД РФ по-прежнему подчеркивают нежелание главы Кремля Владимира Путина встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в сроки, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.
Кроме того, в российском "дипломатическом" ведомстве считают, что министр Сергей Лавров, дескать, не подрывает мирный процесс своими последними заявлениями, среди которых отказ от западных гарантий безопасности для Украины.
Позиция Кремля
В Институте акцентировали внимание на том, что слова Лаврова отражают позицию Кремля, которая "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.
МИД России, пишут аналитики, повторил слова Лаврова от 20 и 21 августа, согласно которым любые серьезные дискуссии относительно западных гарантий безопасности для Украины, мол, не учитывающие "законные беспокойства" России, являются "дорогой в никуда".
Кроме того, в ведомстве подтвердили риторику Лаврова, в рамках которой РФ выступает, мол, за "действительно надежные" гарантии безопасности, и в качестве таких "гарантий" привели российские "требования", которые уже озвучивались российскими представителями во время
Чего "требует" Россия
Аналитики напомнили, что Россия "требует" постоянного запрета для Украины на вступление в НАТО, серьезных ограничений на украинскую армию и запрет западной военной помощи. В то же время РФ не идет на подобные уступки в пользу Украины.
Путин препятствует мирному процессу
Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что Лавров лишь озвучивает позицию Путина, который препятствует мирному процессу.
Каковы "цели" Кремля
Аналитики пришли к выводу, что слова Лаврова подтверждают тезисы Путина.
"ISW продолжает оценивать, что Путин по-прежнему не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, равнозначных полной капитуляции Украины", - подчеркивается в отчете ISW.
Планы по завершению войны – главные новости:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы российские оккупанты больше не напали.
Трампа делает из Путина дурака, полагает председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук. По его мнению, Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.
Отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически привел к срыву переговоров РФ и США, пишет Bloomberg. К тому же Путин публично не подтвердил готовность предоставления Украине гарантий безопасности.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
