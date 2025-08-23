'Путин выставляет Трампа дураком': без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

Основные тезисы из слова Рыбачука:
- Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком
- Трампу пришлось оправдываться после встречи с Путиным
- Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпинем
Очередная попытка американского президента Дональда Трампа заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры с Украиной превратилась в очередное унижение для президента США.
Такое мнение высказал председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук в эфире Еспресо. По его словам, Путину после этого пришлось доказывать, что якобы все не так и что встреча была результативной.
"Какая проблема у Трампа возникает с Путиным - Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком. Американская пресса очень зубастая. Они после Аляски в клочья рвали Трампа за эти унижения - за американских солдат, которые на коленях притягивали окровавленную красную дорожку, и вообще за то, как это было организовано. Потом Трамп пытался доказать, что это не так, что он имеет большое влияние, и продемонстрировал это влияние европейцам: вот я только что разговаривал - Путин согласился и обещал, он воспринимает гарантии и он готов к встрече", - сказал Рыбачук.
При этом политик отметил, что Путин, скорее всего, не пойдет на мирные переговоры, не проконсультировавшись перед этим с лидером Китая Си Цзиньпинем.
"Поэтому дальше Трамп, который сказал, что встреча будет несколько дней, и вспомнил через запятую, что, возможно, вопрос санкций традиционно возникнет через две-три недели. Через неделю уже будет две недели. А мы понимаем, что Путин ни при каких обстоятельствах до консультаций со своим куратором в Пекине ничего не сделает", - сказал Рыбачук.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости
Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.
Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.
Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.
Кто такой Олег Рыбачук?
Олег Рыбачук - украинский политик и общественный деятель, председатель аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий. В 2017-2020 годах - член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), пишет Википедия.
