Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

Алёна Воронина
23 августа 2025, 11:37
136
Трампу после встречи с Путиным пришлось оправдываться.
'Путин выставляет Трампа дураком': без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры
Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком/ коллаж Главред, фото: скрин YouTube

Основные тезисы из слова Рыбачука:

  • Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком
  • Трампу пришлось оправдываться после встречи с Путиным
  • Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпинем

Очередная попытка американского президента Дональда Трампа заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры с Украиной превратилась в очередное унижение для президента США.

Такое мнение высказал председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук в эфире Еспресо. По его словам, Путину после этого пришлось доказывать, что якобы все не так и что встреча была результативной.

видео дня

"Какая проблема у Трампа возникает с Путиным - Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком. Американская пресса очень зубастая. Они после Аляски в клочья рвали Трампа за эти унижения - за американских солдат, которые на коленях притягивали окровавленную красную дорожку, и вообще за то, как это было организовано. Потом Трамп пытался доказать, что это не так, что он имеет большое влияние, и продемонстрировал это влияние европейцам: вот я только что разговаривал - Путин согласился и обещал, он воспринимает гарантии и он готов к встрече", - сказал Рыбачук.

При этом политик отметил, что Путин, скорее всего, не пойдет на мирные переговоры, не проконсультировавшись перед этим с лидером Китая Си Цзиньпинем.

"Поэтому дальше Трамп, который сказал, что встреча будет несколько дней, и вспомнил через запятую, что, возможно, вопрос санкций традиционно возникнет через две-три недели. Через неделю уже будет две недели. А мы понимаем, что Путин ни при каких обстоятельствах до консультаций со своим куратором в Пекине ничего не сделает", - сказал Рыбачук.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Читайте также:

Кто такой Олег Рыбачук?

Олег Рыбачук - украинский политик и общественный деятель, председатель аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий. В 2017-2020 годах - член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Рыбачук Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиян

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиян

12:57Украина
Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:05Украина
"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Последние новости

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

Реклама
11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

Реклама
06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

22 августа, пятница
23:23

Ведущие телемарафона "Единые Новости" снялись в трогательном ролике

22:28

Украина на грани серьезного дефицита: названы причины скачка цен на хлеб

22:16

Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"Видео

21:58

Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

21:37

У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войныВидео

21:30

Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсыВидео

21:14

Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?мнение

21:05

Тайна прозрачности: почему стекло пропускает свет

20:33

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

20:29

США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины

Реклама
19:58

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

19:45

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

19:41

История и современность шиболетов: как слово становится оружием

19:28

Рис получится идеально рассыпчатым: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:27

"Мне совершенно плевать": Лолита решилась на радикальные меры в отношении дочки

19:10

Когда Путин встретится с Зеленским?мнение

18:38

В Украине "мясо для бедных" стало роскошью - цены сравнялись с олениной

18:33

Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

18:24

5 интересных фактов об английском языке: что стоит знать новичкам

18:21

Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять