"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

Алёна Воронина
23 августа 2025, 09:15обновлено 23 августа, 10:29
1027
Украина, США и европейские партнеры постепенно продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки России сорвать этот процесс.
РФ должна выполнить свою часть соглашения/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Основные тезисы Кисилицы:

  • Украина, США и европейские партнеры продвигаются в вопросе гарантий безопасности
  • В то же время РФ пытается сорвать мирный процесс
  • Путин не готов к содержательным переговорам и встрече

Украина, Соединенные Штаты Америки и европейские партнеры постепенно продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на то, что страна-агрессор Россия осуществляет попытки сорвать мирный процесс.

В то же время российский диктатор Владимир Путин не готов к содержательным переговорам и встрече. Такое мнение высказал первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью для NBC News.

Он отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского, американского президента Дональда Трампа и европейских лидеров, которая состоялась в понедельник, 18 августа, стала главным событием последних месяцев.

"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча - ред.) важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.

Заместитель главы МИД Украины прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который в интервью NBC недавно фактически отрицал желание Путина встречаться с Зеленским, чтобы закончить войну. Кислица подчеркнул, что попытки руководства России поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента Украины являются просто давно отработанным пропагандистским клише.

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.

Кислица подчеркнул, что президент Трамп и его команда, а также руководство Украины - имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед. В то же время он обратил внимание, что Россия сознательно пытается затянуть переговорный процесс.

Кислица отметил, что Россия и дальше продолжает манипулировать США и лично Трампом, но постепенно администрация американского президента все лучше видит и понимает эти манипуляции.

Он также сказал, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".

Чиновник отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта.

В то же время Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем", - сказал первый замминистра.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

новости России война в Украине Владимир Путин новости Украины Сергей Кислица гарантии безопасности
