Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Российский диктатор придумал бред о том, что не Россия начала войну против Украины.

Путин ноет из-за потерь на фронте

О чем говорил Путин:

"РФ не начинала войну, это все пропаганда Запада"

У РФ растут потери и падает эффективность оружия

У российской армии падает динамика продвижения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины и во всем виновата лишь западная пропаганда. Об этом он сказал на пресс-конференции в Саратове.

Теперь он пытается убедить всех в том, что "Россия делает все для того, чтобы прекратить войну".

"На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну ... И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война", - сказал Путин.

Недружественные страны и отношения с США

Диктатор заявил, что у РФ "нет недружественных стран, а есть только недружественные элиты в государствах". В то же время он рассказывает о том, что в Европе якобы нет суверенитета, а если Россия потеряет свой суверенитет, то потеряет свое существование.

Путин также отметил, что надеется на полномасштабное восстановление отношений с США и даже увидел "свет в конце тоннеля".

Проблемы российской армии на фронте

Путин отметил, что условия боевых действий ежемесячно меняются. Он даже признался о росте потерь среди оккупантов.

"Ежемесячно, и без преувеличения могу сказать - тем более каждые полгода - меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы ... Стоит только отстать на несколько недель - и потери резко возрастают, или же динамика продвижения падает", - заявил он.

Также диктатор рассказал, что современные виды российского вооружения очень быстро теряют свою эффективность.

"Сегодня они работают, но через несколько недель противник (украинские военные - ред.) находит решение - и результативность резко падает", - заявил он.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остается разрешенным.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

