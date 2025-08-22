Укр
"Соглашения не будет": мирные усилия Трампа зашли в тупик за четыре дня - WSJ

Анна Ярославская
22 августа 2025, 12:08
159
Процесс переговоров запутан, а Путин и Трамп по-разному трактуют гарантии безопасности.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Белом доме угасает оптимизм относительного мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Трамп кардинально сменил риторику по войне в Украине
  • Мирные инициативы Белого дома теряют оптимизм
  • Причины провала дипломатии — разница в подходах

Президент США Дональд Трамп за три дня кардинально изменил риторику по войне в Украине. 18 августа он заявлял о "быстром прогрессе" в достижении мирного соглашения. Но уже 21 августа подчеркнул: без новых атак на территории России Киев не сможет победить. Такой резкий разворот показал, что оптимизм вокруг мирных инициатив главы Белого дома стремительно тает.

Как пишет The Wall Street Journal, надежды президента США Дональда Трампа на саммит с лидерами России Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для заключения мирного соглашения не оправдались. Не оправдался и его запасной план, согласно которому Путин и Зеленский могли бы встретиться лично для обсуждения вопроса завершения войны.

видео дня

Кроме того, Кремль отверг идею о размещении в Украине западных миротворцев в случае заключения мирных соглашений.

Как пишет издание, одной из причин провала дипломатических усилий является принципиальная разница в стилях ведения переговоров американского и российского лидеров.

По словам бывших помощников, президент США склонен к импровизации, во многом опираясь на личные отношения. В свою очередь, Путин, по словам бывших американских чиновников, методичен в подготовке и не склонен к сентиментальности.

Фиона Хилл, занимавшая пост главного эксперта по России в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявила, что его недавние встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме привели к запутанному процессу и что, возможно, лидеры США и России по-разному понимают гарантии безопасности.

"Мы как-то кое-как продираемся через ситуацию в Украине, и сейчас все, по сути, пытаются управлять Трампом, включая Путина. Россияне используют термины в определённом контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно давал ему понять, что он с ними согласен", - сказала она.

В то время как администрация Трампа сохраняет надежду на быстрое соглашение, некоторые бывшие чиновники заявили, что всеобъемлющее урегулирование маловероятно.

"Мы там же, где были две недели назад, там же, где были полгода назад. Соглашения никогда не будет. Путин никогда не согласится", - заявил Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по переговорам по Украине в первый срок Трампа.

Путин публично унизил Трампа: комментарий эксперта

Финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что Кремль решил резко изменить тон в отношении мирных инициатив Белого дома. По его словам, массированные удары России по украинским городам стали демонстративным унижением президента США Дональда Трампа со стороны Владимира Путина.

Фурса напомнил, что менее недели назад Трамп пытался демонстрировать дипломатические успехи, однако Россия быстро перечеркнула его планы. В частности, Москва заявила, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, а предложения о гарантиях безопасности для Украины были отвергнуты.

Кроме того, по словам эксперта, публичные заявления российских представителей и новые обстрелы стали своеобразным сигналом — Кремль почувствовал слабость американского лидера.

"Может теперь Трамп, наконец, поймет, что вести переговоры с Путиным можно только с позиции силы? Должен же он, наконец, когда-то это понять? Ну черт возьми! Чтобы Путин сел за стол переговоров по настоящему нужны санкции и оружие, а не красная дорожка", — резюмировал Фурса.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Главы вооружённых сил США и ряда европейских стран в четверг, 21 августа, представили своим советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Детальнее читайте в материале: Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины.

По данным Bloomberg, европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины, привлекая к этому и Китай.

Тем временем китайские эксперты настроены скептически. Директор аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй считает, что ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит. Она напомнила, что Китай в свое время не подписал Будапештский меморандум, хотя выразил ему политическую поддержку в заявлении правительства. Это свидетельствовало о том, что Китай не представляет угрозы для Украины, но не означало готовности действовать в случае внешней агрессии против нее.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины война России и Украины мирные переговоры
