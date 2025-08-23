РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

Что известно:
- РФ готовится к новым ракетным ударам
- "Пауза" в атаках была связана с переговорами с Трампом
В ближайшее время могут возобновиться регулярные массированные удары по Украине. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Он считает, что РФ сбавила темп обстрелов лишь из-за переговорного процесса и встречи Путина с Дональдом Трампом. Все этого стало так называемым сдерживающим фактором.
"Путин хотел, чтобы ему Трамп не мог сказать — ты же агрессор, зачем ты бьешь по Украине? А сейчас Путин будет стараться как можно чаще наносить подобные удары. Тем более что они накопили немного и "Шахедов", и ракет", — убежден Жданов.
Путин по-прежнему хочет добиться капитуляции Украины.
"Они думают, что таким образом усиливают свою переговорную позицию. А с другой стороны, Путин будет пытаться как можно больше захватить наши территории до того момента, когда Трамп наконец-то поймет, что надо давить на Россию, а не просто обещать", — добавил Жданов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 21 августа Россия ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье. В результате атаки по предприятию есть серьезные разрушения и жертвы.
Также этой ночью РФ массированно атаковала Львов. В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами в городе один человек погиб, два - травмированы.
Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет.
Читайте также:
- Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева
- США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины
- Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред