РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

РФ готовится к атакам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Что известно:

РФ готовится к новым ракетным ударам

"Пауза" в атаках была связана с переговорами с Трампом

В ближайшее время могут возобновиться регулярные массированные удары по Украине. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что РФ сбавила темп обстрелов лишь из-за переговорного процесса и встречи Путина с Дональдом Трампом. Все этого стало так называемым сдерживающим фактором.

"Путин хотел, чтобы ему Трамп не мог сказать — ты же агрессор, зачем ты бьешь по Украине? А сейчас Путин будет стараться как можно чаще наносить подобные удары. Тем более что они накопили немного и "Шахедов", и ракет", — убежден Жданов.

Ракеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Путин по-прежнему хочет добиться капитуляции Украины.

"Они думают, что таким образом усиливают свою переговорную позицию. А с другой стороны, Путин будет пытаться как можно больше захватить наши территории до того момента, когда Трамп наконец-то поймет, что надо давить на Россию, а не просто обещать", — добавил Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 августа Россия ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье. В результате атаки по предприятию есть серьезные разрушения и жертвы.

Также этой ночью РФ массированно атаковала Львов. В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами в городе один человек погиб, два - травмированы.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

