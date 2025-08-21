Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

Коротко:
- РФ запустила по Украине 614 средств воздушного нападения
- Среди них были 574 дронов и 40 ракет
- ПВО удалось сбить 546 вражеских дронов и 31 ракету
В ночь на 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Отмечается, что дроны и ракеты запускались с разных направлений. Так:
- 574 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл - РФ;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл - РФ;
- 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл - РФ;
- 14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
- 1 ракета неустановленного типа из Крыма.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 577 воздушных целей:
- 546 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет Калибр.
"Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - добавили в Воздушных силах.
Какие запасы ракет у России
Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, что у россиян есть определенный запас ракет, сформированный за прошлый год, которым они сейчас пользуются. Однако, сколько ракет они могут себе позволить выпустить и потратить - вопрос открытый.
"Ракеты, которые они запускают по Киеву, Харькову или Кривому Рогу, мы это видим. Но есть еще финансовая сторона вопроса: каждая ракета списывается в бухгалтерии воинской части, ее считают израсходованной, и нужно покупать новую. Это стоит денег", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. На месте ракетного удара вспыхнул пожар. Кроме того, в результате атаки пострадали 12 человек.
Во Львове во время воздушной тревоги также были слышны взрывы. РФ ударила по улице, которая месяц назад тоже была под вражеской атакой. В результате удара российских оккупантов пострадали люди.
Стоит добавить, что в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.
