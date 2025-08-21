Укр
Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

Мария Николишин
21 августа 2025, 10:04
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях.
Сколько дронов и ракет сбила ПВО / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ запустила по Украине 614 средств воздушного нападения
  • Среди них были 574 дронов и 40 ракет
  • ПВО удалось сбить 546 вражеских дронов и 31 ракету

В ночь на 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что дроны и ракеты запускались с разных направлений. Так:

  • 574 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл - РФ;
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл - РФ;
  • 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл - РФ;
  • 14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
  • 1 ракета неустановленного типа из Крыма.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 577 воздушных целей:

  • 546 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет Калибр.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Сколько целей сбила ПВО / фото: Воздушные силы

Какие запасы ракет у России

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, что у россиян есть определенный запас ракет, сформированный за прошлый год, которым они сейчас пользуются. Однако, сколько ракет они могут себе позволить выпустить и потратить - вопрос открытый.

"Ракеты, которые они запускают по Киеву, Харькову или Кривому Рогу, мы это видим. Но есть еще финансовая сторона вопроса: каждая ракета списывается в бухгалтерии воинской части, ее считают израсходованной, и нужно покупать новую. Это стоит денег", - подчеркнул он.

Какими ракетами РФ наносит удары / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. На месте ракетного удара вспыхнул пожар. Кроме того, в результате атаки пострадали 12 человек.

Во Львове во время воздушной тревоги также были слышны взрывы. РФ ударила по улице, которая месяц назад тоже была под вражеской атакой. В результате удара российских оккупантов пострадали люди.

Стоит добавить, что в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

