Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФ

Зеленский подчеркнул, что все это - демонстративные удары врага.

Россия атаковала Украину / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Главное из заявления Зеленского:

Этой ночью РФ запустила по Украине 60 дронов и баллистическую ракету

Все это - демонстративные удары, которые подтверждают необходимость давления на Москву

Украине нужны сильные гарантии безопасности

Этой ночью страна-агрессор Россия нанесла удар по Украине. В общем враг запустил более 60 дронов и баллистическую ракету. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, из-за удара дронов по Ахтырке Сумской области ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми - 5 месяцев, 4 года, 6 лет.

"В Константиновке Донецкой области ударом КАБа повреждены пять многоквартирных домов, и до сих пор по меньшей мере три человека находятся под завалами. Продолжается спасательная операция. Также был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговской, Харьковской, Полтавской областей. Всего более 60 дронов и баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

Цель российских атак

Зеленский отметил, что все это - демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере.

"Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну. Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир", - подытожил президент.

Прекращение огня в Украине

Политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что Путин еще не быстро пойдет на прекращение огня, потому что это - его главный аргумент.

По его словам, продолжение войны, обстрелы городов, атаки гражданских - это единственное преимущество и возможность давления для Путина.

"Идти на прекращение огня для Путина - это фактически (по крайней мере частично) признать поражение. Потому что он же начинал войну не ради части территорий, а ради контроля над всей Украиной. Поэтому идти на прекращение огня - это признать, что он не достиг главной цели", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Отмечается, что этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.

В ночь на 19 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области. Было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Всего было повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.

