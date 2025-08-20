РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

Кратко:
- РФ применяет новый БпЛА с LTE-связью
- Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон
- Почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае
Страна-агрессор Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления, который активно используется на разных направлениях фронта. Об этом сообщили в ГУР.
"Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В ГУР добавили, что в ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.
"Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).
Использование Россией дронов на фронте
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан говорил, что летняя наступательная кампания России сейчас ускорилась из-за переговоров между Трампом и Путиным.
По его словам, Путин не жалеет ресурсов. В частности, можно видеть большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ.
"На участках фронта россияне не испытывают никакого дефицита таких аппаратов, постоянно ими атакуют, пытаясь подавить наших операторов дронов и лишить нас возможности контролировать зону поражения (так называемую kill zone)", - подчеркнул он.
Дроновые атаки - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В результате удара РФ по Одесской области вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.
Утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что удар российских оккупантов по Украине в ночь на 18 августа был абсолютно показательным и циничным.
Читайте также:
- РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз относительно сроков окончания войны
- Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете
- Когда новая украинская ракета попадет по территории РФ: прогноз эксперта
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред