РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

Мария Николишин
20 августа 2025, 10:10
Новый дрон оборудован камерой и двумя LTE-модемами.
Новый российский дрон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • РФ применяет новый БпЛА с LTE-связью
  • Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон
  • Почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае

Страна-агрессор Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления, который активно используется на разных направлениях фронта. Об этом сообщили в ГУР.

"Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ГУР добавили, что в ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

"Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).

Как выглядит новый российский дрон / фото: скриншот

Использование Россией дронов на фронте

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан говорил, что летняя наступательная кампания России сейчас ускорилась из-за переговоров между Трампом и Путиным.

По его словам, Путин не жалеет ресурсов. В частности, можно видеть большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ.

"На участках фронта россияне не испытывают никакого дефицита таких аппаратов, постоянно ими атакуют, пытаясь подавить наших операторов дронов и лишить нас возможности контролировать зону поражения (так называемую kill zone)", - подчеркнул он.

Дроновые атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В результате удара РФ по Одесской области вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что удар российских оккупантов по Украине в ночь на 18 августа был абсолютно показательным и циничным.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

